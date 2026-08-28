Zengin bitki florasına sahip Adıyaman'ın yüksek enzim değeriyle öne çıkan balının hasadı için Çelikhan ilçesinde şenlik düzenlendi.

İlçeye bağlı Karagöl köyü Havuzbaşı Yaylası'nda yapılan şenlikte, kıl çadırlar kuruldu, davul zurna eşliğinde halaylar çekildi.

Şenliğe, Adıyaman Vali Yardımcısı Bilal Göksun, Çelikhan Kaymakamı Özgür Pehlivan, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan ile çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte katılımcılara bal ikram edildi.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, gazetecilere, Adıyaman'ın, diğer tarımsal ürünlerde olduğu gibi bal üretiminde de ileri düzeyde potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Üretilen balın kaliteli olmasının doğal floradaki bitki çeşitliliğinden kaynaklandığını dile getiren Akkan, şunları ifade etti:

"Polen, propolis, arı zehri, arı sütü gibi bu ürünlerle de ilimizde bir şekilde katma değerli ürünlerle arıcılık faaliyetlerini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Son yaptığımız bir projeyle ilimiz için ana arı üretim merkezini bu lokasyonda gerçekleştirerek, bölgeye ana arı temininde de ilimizi bir üs haline dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Akkan, deprem öncesi 1200 olan işletme sayısının bugün 1600'e, 70 bin olan kovan sayısının 90 bine çıktığını, yıllık bal üretim miktarının ise 350 tondan 480 tona ulaştığını kaydetti.

Adıyaman Bal Üreticileri Birliği Başkanı Ali Aktürk ise kentte üretilen balların tek bir bitki türünde olmadığını, binin üzerindeki enzim değerleriyle kaliteli bal üretildiğini söyledi.