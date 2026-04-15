Slovakya hükümeti, kamu maliyesini konsolide etme planları kapsamında radikal bir adım atarak 8 Mayıs (Faşizme Karşı Zafer Günü) ve 15 Eylül (Acıların Meryem Ana Günü) tatillerini resmi takvimden çıkardı. Eski Çalışma Bakanı ve vergi uzmanı Jozef Mihál, bu değişikliğin geçici değil, kalıcı bir düzenleme olduğunu vurgulayarak çalışanları uyardı.

İptal edilen tatiller artık takvimde kırmızı ile işaretlenmeyecek olsa da, Bakanlık tarafından yayınlanan yeni yönergeler, bu günlerde çalışanların haklarını korumaya yönelik bazı düzenlemeler içeriyor.

Ek Tazminat: İşverenler, çalışanlarını bu tarihlerde görevlendirebilecek. Ancak bu günlerde çalışanlar, ortalama kazançlarının %100'ü oranında bir "tatil ikramiyesi" hakkına sahip olacak.

Sözleşmeli Çalışanlar: Sözleşmeli personel için bu ek ödeme saatte 5,259 € olarak belirlendi.

İzin Kullanımı: Eğer bir çalışan bu tarihlerde tatile çıkmak isterse, bu durum artık yıllık izin bakiyesinden düşülecek.

JOZEF MİHAL: "BU DURUMLA YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ"

Eski Çalışma Bakanı Jozef Mihál, hükümetin yayınladığı teknik kılavuzun "niyet okumak" için yeterli olduğunu savunuyor.

Yasal Kalıcılık: Mihál'a göre, İş Kanunu'nda hızlı bir düzeltme yapılmayacağına dair en büyük kanıt, bu detaylı yönergelerin yayınlanmış olması.

Siyasi Yorum: Uzman, 8 Mayıs ve 15 Eylül tarihlerindeki "çalışma tatilleri" uygulamasının uzun vadeli olacağını ve toplumun bu sisteme adapte olması gerektiğini belirtiyor.

Slovakya hükümeti bu hamleyle iş gücü verimliliğini artırmayı ve kamu borcunu dizginlemeyi hedeflerken, sendikalar ve çalışanlar sosyal hakların erozyona uğradığı görüşünde.

2 önemli günün ruhani ve tarihi anlamının, "ekstra ikramiye" ile telafi edilip edilemeyeceği ise ülkedeki ana tartışma konusu olmaya devam ediyor.