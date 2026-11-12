ABD Milli Takımı'nda Mauricio Pochettino'nun olası ayrılığına karşı gündeme gelen isimlerden biri Pep Guardiola oldu. The Athletic'te Paul Tenorio, Henry Bushnell ve Tom Bogert imzasıyla yayımlanan habere göre ABD Futbol Federasyonu, İspanyol teknik direktörü öncelikli adayları arasında değerlendiriyor.

Haberde, Manchester United'ın Pochettino'yu takımın başına getirmek için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi. Arjantinli teknik adamın ABD Milli Takımı'ndan ayrılması halinde Guardiola seçeneğinin öne çıkabileceği ifade edildi.

2024'TE DE TEMAS KURULMUŞTU

Guardiola, ABD Futbol Federasyonu'nun daha önce de gündemine gelmişti. Federasyon, 2024 yılındaki teknik direktör arayışında İspanyol çalıştırıcıyla temas kurmuş, ancak tercihini Pochettino'dan yana kullanmıştı.

Guardiola da daha önce ABD'de uzun vadeli bir proje oluşturma fikrinin kendisini heyecanlandırabileceğini dile getirmişti.

GÖREVE DÖNMEK İÇİN ACELE ETMİYOR

Manchester City'den 2025-2026 sezonunun sonunda ayrılan Guardiola, şu anda herhangi bir takım çalıştırmıyor. İspanyol teknik adamın yeniden göreve dönmek için acele etmediği ve daha önce İtalya Milli Takımı'nın teklifini de kabul etmediği aktarıldı.

Federasyonun öncelikli adayları arasında yer almasına rağmen Guardiola'yı ikna etmenin kolay olmayabileceği belirtiliyor.