Roma'nın simge yapılarından Trevi Çeşmesi, yalnızca tarihi ve mimarisiyle değil, turistlerin suya attığı bozuk paralarla da dikkat çekiyor. Dilek tutarak çeşmeye para atan ziyaretçiler, her yıl yaklaşık 1,5 milyon euroluk bir gelirin oluşmasını sağlıyor.

Trevi Çeşmesi'ne her gün ortalama 3 bin euro değerinde bozuk para atılıyor. Çeşmenin suyu haftada iki kez kısmen boşaltılırken, görevliler dipte biriken paraları özel ekipmanlarla topluyor. Ardından paralar sayım ve döviz işlemleri için Caritas'ın Roma şubesine gönderiliyor.

Toplanan paraların tamamı hayır işlerinde kullanılıyor. Caritas, elde edilen geliri ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal destek projelerine, aşevlerine ve evsizlere yardım çalışmalarına aktarıyor.

MİLYONLARCA EUROLUK GELİR HAYIR İÇİN KULLANILIYOR

Çeşmenin 2022 yılında yaklaşık 1,4 milyon euro gelir sağladığı belirtiliyor. Bu paranın bir bölümü, ekonomik açıdan zor durumda olan kişilerin temel ihtiyaçlarını temin edebildiği Caritas Emporium adlı sosyal marketin desteklenmesinde kullanıldı.

BİR DÖNEM ÇEŞMEDEN PARA ÇALINIYORDU

Trevi Çeşmesi'nin bugün hayır kurumlarına aktarılan paraları geçmişte hırsızların da ilgisini çekiyordu. Roma'da "d'Artagnan" lakabıyla tanınan Roberto Cercelletta, yıllarca çeşmeye girerek biriken paraları topladı.

1968 ile 2002 yılları arasında şafak vakti çeşmeye gelen Cercelletta'nın, tırmık ve uzun bir mıknatıs kullanarak bozuk paraları çıkardığı ve bazı günlerde yaklaşık bin dolar değerinde para topladığı aktarıldı. Paraların hukuki statüsü uzun süre tartışmalı olduğu için polis müdahale etmekte zorlanırken, Cercelletta 2002 yılında tutuklandı.

TREVI ÇEŞMESİNE GİRİŞ ARTIK ÜCRETLİ

Roma'da Trevi Çeşmesi'ne ilişkin yeni bir uygulama da hayata geçirildi. 2 Şubat 2026'dan itibaren, çeşmenin hemen yanındaki alana inmek isteyen turistlerden 2 euro ücret alınmaya başlandı.

Roma yönetimi, uygulamanın yoğunluğu azaltmak ve tarihi alanı daha kontrollü hale getirmek amacıyla başlatıldığını açıkladı. Yetkililere göre yalnızca 2025 yılında yaklaşık 10 milyon kişi çeşmeyi yakından görmek için bölgeyi ziyaret etti. En yoğun günlerde ziyaretçi sayısının 70 bine kadar çıktığı belirtildi.

Giriş ücretli hale gelse de Trevi Çeşmesi'nin en bilinen geleneği değişmedi. Turistlerin dilek tutarak suya attığı tüm paralar, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Caritas'a bağışlanmaya devam ediyor.