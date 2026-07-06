Bölgeye sevk edilen ekipler, küreleri koruyucu ekipmanlarla toplayarak özel tehlikeli madde kaplarına yerleştirdi. Olası risk nedeniyle keşif noktasının çevresinde 50 metrelik güvenlik çemberi oluşturulurken, Avustralya Uzay Ajansı da cisimlerin kökenini belirlemek için soruşturmaya dahil oldu. Yetkililer, yeni benzer cisimlerle karşılaşılması halinde vatandaşların kesinlikle dokunmamasını ve durumu acil servislere bildirmesini istedi.

ROKET PARÇASI OLABİLİR

Uzmanlar, metal kürelerin uzaya gönderilen roket veya uzay araçlarında kullanılan basınç tankları olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bu parçaların yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemelerden üretildiği ve bazı durumlarda atmosfere yeniden giriş sırasında tamamen yanmadan Dünya'ya ulaşabildiği belirtiliyor. Ayrıca tankların içinde az miktarda da olsa toksik yakıt kalıntısı bulunabileceği değerlendiriliyor.

Şu ana kadar kürelerin hangi ülkeye, rokete veya uzay görevine ait olduğu kesinleşmedi. Avustralya Uzay Ajansı, uluslararası kuruluşlarla birlikte cisimlerin kaynağını belirlemek için teknik incelemelerini sürdürüyor.

BENZER OLAYLAR DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Avustralya kıyılarında uzay enkazı şüphesi ilk kez gündeme gelmiyor. 2023 yılında Batı Avustralya sahiline vuran büyük metal bir parça, daha sonra Hindistan'a ait bir uydu fırlatma roketinden kalan enkaz olarak tanımlanmıştı. Uzmanlar, son yıllarda artan uzay görevleri nedeniyle atmosfere geri dönen uzay parçalarının sayısının da yükseldiğine dikkat çekiyor.