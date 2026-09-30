Kosta Rika’da adres tarifleri dünyanın birçok ülkesinde kullanılan sokak adı ve bina numarası sisteminden farklı bir yapıya sahip. Özellikle geleneksel adreslerde bir konuma ulaşmak için metre, yön ve herkes tarafından bilinen yapılar üzerinden ayrıntılı yol tarifleri kullanılıyor.

ADRES YERİNE YOL TARİFİ KULLANILIYOR

Bir evin ya da iş yerinin konumu tarif edilirken yakınındaki kilise, okul, mağaza, ağaç veya başka bir yapı başlangıç noktası olarak alınabiliyor. Ardından “200 metre kuzeyinde” veya “karşısında” gibi ifadelerle gidilecek yer belirtiliyor. Böylece adres, numaralardan oluşan kısa bir bilgi yerine doğrudan yol tarifine dönüşüyor.

Adreslerde genellikle bölgede yaşayanların kolayca tanıdığı yapılar ve noktalar kullanılıyor. Kiliseler, büyük ağaçlar ve uzun süredir bilinen binalar bu tariflerin temelini oluşturabiliyor. Mesafe ve yön bilgisinin eklenmesiyle evin veya iş yerinin bulunduğu nokta tarif ediliyor.

ARTIK OLMAYAN YAPILAR BİLE KULLANILIYOR

Sistemin en dikkat çekici taraflarından biri, bazı referans noktalarının ortadan kalkmasına rağmen adreslerde yaşamaya devam etmesi. Yıllar önce yıkılan veya artık bulunmayan bir yapı, bölgede uzun süredir yaşayanların konumu bilmesi nedeniyle yol tarifinin parçası olabiliyor.

Yerel olarak bilinen noktaların adreslerde kullanılması, bazı tariflerin uzun yıllar boyunca değişmeden kalmasını sağlıyor. Referans alınan yapı ortadan kalksa bile o noktanın eski adı bölge sakinleri tarafından bilindiği sürece adres tarifinde kullanılmaya devam edebiliyor.

EVİ BULMAK İÇİN NE YAPILIYOR?

Bir konuma ulaşmak isteyen kişi, verilen referans noktasını bulduktan sonra tarifte belirtilen yön ve mesafeyi takip ediyor. Bu nedenle geleneksel Kosta Rika adreslerinde çevredeki noktaları tanımak önemli bir yer tutuyor. Sokak ve kapı numarasının bulunmadığı adreslerde konuma ulaşmak için tarifteki ayrıntılar esas alınıyor.