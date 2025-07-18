2018 yılın Armatör Selim Selimoğlu ile evlenen Bengü, 2024 yılında ani bir kararla boşanmıştı. Çiftin evliliklerinden Zeynep ve Selim adında iki çocuğu olmuştu. Boşanma sonrası sahnede ağlayan Bengü herkesi üzerken, ünlü sanatçı boşanmaya dair sessizliğini korumuştu. Ta ki sosyal medyadan yaptığı bir paylaşıma kadar...

BOŞANMASINA GÖNDERME Mİ YAPTI?

6 yıllık evliliğini neden bitirdiğine konuşmayan Bengü sosyal medya hesabından, "Müthiş bir ‘Kızılcık Şerbeti’ fanıyım. Orada evli bir erkeğe yaklaşan bir kadının tavrı dikkatimi çekti. Ben böyle bir şey yaşamadım, paylaşımım da gönderme değildi. Ama bazı kadınlar var ki… Bu ‘ahtapot hanımlar’ bir anda arkadaş gibi görünüp adamları sarıp sarmalıyor. Ona bir gönderme yaptım. Yoksa ben yaşamadım" paylaşımında bulundu.

"KOCAMIN KANKASI OLAMAZ"

Bengü'nün 'Saman altından su yürütenler' yazısıyla şunları da paylaştı:

"Benim kocamla hiç kimse kanka olamaz. Eski eşimin de kankası yoktu. Evli adamın kankası olamaz. Ama belki zamanında tam anlayamadığım ahtapot hanımları yanımda tutmuş olabilirim. Neyse ki hiç muhatap olmadım. Kadınlar beni anlayacaktır, bunlar gerçekten var. Sen benim eşimle nasıl kanka olabiliyorsun?"

"GÖNDERME DEĞİL"

Bengü'nün bu paylaşımı çoğu kişi tarafından eski eşine gönderme olarak algılandı. Sosyal medyada gündem olan paylaşım sonrası Bengü'den yeni bir açıklama geldi. Şarkıcı, "Paylaşımım bir gönderme değildi. Diziden etkilenip yazdım" diyerek gönderme olmadığını söyledi.