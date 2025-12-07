Hande Erçel ve Hakan Sabancı birlikteliği bitti ancak ayrılığa ilişkin net bir açıklama gelmemişti.

Magazin dünyasının konuştuğu birliktelikte ayrılık gerekçesine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan, "Mesele; güven!" iddiasına yer verdiği yazısında Erçel'in bu konudaki sıkıntısını açıkça dile getirdiğini ancak net bir cevap alamadığını öne sürerken, Erçel'in bu ilişkiden yavaşça uzaklaşmaya başladığını söyledi.

ERÇEL İKNA OLMAMIŞ

Yazıda ayrıca, Hande Erçel'in bu durumu yalnızca ablası Gamze Erçel ile paylaştığı belirtilirken, ilişkiye devam etmesi durumunda daha çok üzüleceğini düşünerek bitirme kararı aldığı öne sürüldü.

Hakan Sabancı'nın ise kendisini ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadığı, çok konuşulan plaj fotoğrafının paylaşıldığı günlerde ise Sabancı'nın Erçel’den bir türlü cevap alamadığı kaydedildi. Erçel'in o süreçte de bir türlü ikna olmamasının sebebinin; yine güven meselesi olduğu ve 'üzülür müyüm' diye endişe etmesi olduğu iddia edildi.

İddiaların aksine Arzu Sabancı'nın bu ilişkiye karışmadığı, hatta ayrılığı günler sonra öğrendiği, ailede ayrılığı ilk öğrenenin ise Hacı Sabancı olduğu belirtildi.