2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Curaçao, Ekvador ile golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat yönetimindeki Curaçao, ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda tarihinin ilk puanını aldı.

HERKES KALECİLERİNİ KONUŞUYOR

Curaçao'nun 37 yaşındaki kalecisi Eloy Room da karşılaşmada tarihe geçen bir performans gösterdi. 10'u ceza sahası içinden olmak üzere 15 kurtarış yapan deneyimli eldiven, 90 Dünya Kupası tarihinde uzatmaya gitmeyen bir maçta en fazla kurtarış yapan kaleci oldu. 120 dakikada rekor ise 2014'te Belçika karşısında 16 kurtarış yapan eski ABD kalecisi Tim Howard'a ait...

ESKİ FENERBAHÇELİ SAÇ BAŞ YOLDURDU

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski golcüsü, Ekvadorlu Enner Valencia ise taraftarlarına adeta saç baş yoldurdu. 4'ü büyük şans olmak üzere 7 şut deneyen 36 yaşındaki santrfor, fileleri havalandırmayı başaramadı.

Curaçao, E Grubu'ndaki son maçında 25 Haziran Perşembe TSİ 23.00'te Fildişi Sahili ile karşılaşacak.

Ekvador ise aynı gün, aynı saatte Almanya ile kozlarını paylaşacak.

CURAÇAO TAM OLARAK NEREDE?

Türkiye'deki milyonların adını Dünya Kupası'nda öğrendiği Curaçao, Karayipler'de yer alan 444 kilometrekarelik y üzölçümüne sahip küçük bir ada ülkesi. Nüfusları ise yaklaşık 158 bin civarında... Ayrıca Türk vatandaşlarının bu egzotik adayı ziyaret etmek istemesi halinde kapıda vize uygulamasının şartlarını karşılaması gerekiyor...