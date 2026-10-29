İngiltere’nin Essex bölgesine bağlı Harlow kasabasında yaşayan 31 yaşındaki Son Tuki, mezar temizliği işiyle kısa sürede kendi evini satın almayı başardı.

Asıl mesleği odunculuk olan Tuki, Mayıs 2023’te ek gelir sağlamak amacıyla mezar bakımı ve temizliği hizmeti vermeye başladı. Yoğun ilgi gören girişim, 2024 yılının sonuna gelindiğinde girişimcinin ailesi için konut satın alabileceği bir gelir düzeyine ulaştı.

2 SAATLİK MESAİ HARCIYOR

Günde ortalama 2 ila 4 mezarın bakımını gerçekleştiren Tuki, işlem başına yaklaşık iki saat mesai harcıyor. Verilen hizmetin kapsamı; mezar taşlarının derinlemesine temizlenmesini, silinen yazıların boyanmasını ve mezar çevresinin dekoratif çakıl taşlarıyla düzenlenmesini içeriyor. Hizmet bedeli ise işin niteliğine göre 178 ila 535 euro (9 bin 900 ila 29 bin 700 lira) arasında değişiyor.

KENDİNE EV ALDI

Bir buçuk yılı aşkın sürede 300’den fazla mezarın bakımını tamamlayan Tuki, müşteri ağını ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden genişletti.

TikTok ve Facebook platformlarında paylaştığı 'öncesi ve sonrası' içerikleriyle tanınırlık kazanan girişimci, elde ettiği kazanç sayesinde kiralık evden çıkarak mülk sahibi oldu.