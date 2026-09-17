Kaia’nın fikri, büyük orman yangınlarının ardından geride kalan geniş ve bitki örtüsünü kaybetmiş arazileri görmesiyle ortaya çıktı. Evde yaptığı denemelerde portakal kabuklarını kurutup öğüten genç öğrenci, elde ettiği malzemeyi tohumları çevreleyen koruyucu bir kapsüle dönüştürmek için farklı karışımlar üzerinde çalıştı. Aylar süren denemelerin ardından hem doğada parçalanabilen hem de tohumu filizlenene kadar koruyabilen bir yapı elde etti.

PORTAKAL KABUKLARINI ÇÖPE ATMAK YERİNE KULLANDI

Geliştirilen kapsüllerin merkezine bitki veya ağaç tohumu yerleştiriliyor. Portakal kabuğundan elde edilen dış katman ise tohumun toprağa bırakıldıktan sonraki hassas döneminde korunmasına yardımcı oluyor. Kapsül zaman içerisinde toprakta parçalandığı için geride plastik veya sentetik bir atık bırakmıyor.

Portakal kabuğunun seçilmesinin önemli nedenlerinden biri de içerdiği doğal bileşenler. Yapılan deneylerde kapsüllerin dayanıklılığı, tohumların çimlenme oranı ve küf oluşumuna karşı gösterdiği direnç incelendi. Elde edilen ilk sonuçlar üzerine Kaia, tasarımını farklı tohumlarda kullanılabilecek hale getirmek için çalışmalarını sürdürdü.

DRONLARLA ORMANLARA BIRAKILMASI HEDEFLENİYOR

Projenin asıl hedeflerinden biri, kapsüllerin geniş arazilere dronlarla dağıtılması. Böylece orman yangınlarının ardından insanların ulaşmasının zor olduğu yamaçlara ve geniş yanmış alanlara çok sayıda tohumun kısa sürede bırakılabileceği düşünülüyor.

Ancak proje henüz geniş çaplı ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmaya başlanmış değil. Kaia’nın sonraki hedefi kapsülleri gerçek arazi koşullarında denemek ve ağaçlandırma çalışmaları yapan kuruluşlarla birlikte test etmek. Başarılı olması halinde bugün çöpe giden portakal kabuklarının, zarar gören arazilerin yeniden yeşertilmesinde değerlendirilmesi mümkün olabilir.