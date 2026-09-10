Purohit'in geliştirdiği proje, 2026 3M Young Scientist Challenge kapsamında eyalet düzeyinde başarı ödülüne layık görüldü. Çalışmanın temelinde ise yeni olmayan ancak farklı alanlarda üzerinde çalışılan mikrobiyal yakıt hücresi prensibi bulunuyor.

BAKTERİLERİN ÜRETTİĞİ ELEKTRONLARI TOPLUYOR

Sistemin çalışma şekli aslında kirli suyun içindeki doğal sürece dayanıyor. Sudaki bakteriler organik maddeleri parçalarken elektron açığa çıkarıyor. Sisteme yerleştirilen elektrotlar bu elektronları yakalayarak zayıf bir elektrik akımı oluşturuyor.

Sudaki çözünmüş iyonlar da iletkenliği artırarak sistemin çalışmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle organik madde içeriği yüksek kirli suların elektrik üretme potansiyeli de artabiliyor. Buradaki amaç, kirli suyu doğrudan yüksek miktarda elektrik sağlayan bir enerji kaynağına çevirmek değil; normalde atık olarak görülen bir kaynaktan küçük miktarlarda enerji elde edebilmek.

Bu elektrik miktarı evleri veya büyük cihazları çalıştırabilecek seviyede değil. Ancak sistem geliştirilirse çevredeki su kalitesini ölçen sensörler gibi düşük enerji tüketen küçük cihazların beslenmesinde kullanılabileceği değerlendiriliyor. Böylece sensörlerin klasik pillere veya sürekli bir elektrik bağlantısına olan ihtiyacı azaltılabilir.

PROJENİN TEKNİK AYRINTILARI HENÜZ AÇIKLANMADI

Çalışmanın ne kadar elektrik ürettiği, kullanılan su miktarı ve sistemin boyutları gibi ayrıntılı teknik veriler henüz açıklanmadı. Bu nedenle sistemin daha büyük ölçekte ne kadar verimli çalışabileceği konusunda şimdilik net bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

Projenin öne çıkan tarafı ise aynı anda iki farklı probleme odaklanması. Kirli sudaki organik maddelerden yararlanılırken ortaya çıkan elektrik, düşük tüketimli cihazlarda kullanılabilecek bir enerji kaynağına dönüştürülmeye çalışılıyor. Böylece çevre kirliliğine neden olan bir kaynağın, belirli koşullarda enerji üretiminde değerlendirilmesinin mümkün olup olmadığı araştırılıyor.