'Jal Sahelis' adı verilen kadın grupları, yıllardır kullanılmayan veya çamurla dolduğu için işlevini yitiren göletleri temizlemeye başladı. Kadınlar bununla da yetinmeyerek yağmur suyunun boşa akıp gitmesini önlemek için küçük bentler kurdu, su kanalları açtı ve mevcut göletlerin daha fazla su tutabilmesi için derinleştirme çalışmaları yürüttü.

KURUYAN GÖLETLERİ HAYATA DÖNDÜRDÜLER

Yürütülen çalışmalar sayesinde yağış dönemlerinde toplanan suyun bölgede tutulması sağlandı. Daha önce kısa sürede kuruyan göletler yeniden su tutmaya başlarken, yer altı su seviyelerinde de artış görüldü.

Yerel kaynaklara göre bazı köylerde yıllardır kuruyan kuyular yeniden kullanılabilir hale geldi. Su kaynaklarının geri dönmesiyle birlikte çiftçiler de terk etmek zorunda kaldıkları bazı tarım arazilerini yeniden ekmeye başladı.

YÜZLERCE KÖY FAYDALANIYOR

Kadınlar yalnızca göletleri temizlemekle kalmadı. Köylerde su tasarrufu konusunda eğitimler veren ekipler, mevcut kaynakların daha verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar da yürüttü. Zamanla büyüyen hareket, Bundelkhand bölgesindeki yüzlerce köye yayıldı.

Bugün de çalışmalarını sürdüren Jal Saheliler, Hindistan'ın Uttar Pradeş ve Madhya Pradeş eyaletlerine bağlı yüzlerce köyde faaliyet gösteriyor. 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 1.500'den fazla kadın gönüllünün 321 köyde su kaynaklarının korunması ve yeniden canlandırılması için çalıştığı belirtiliyor.

Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle kuraklık riskinin arttığı bölgelerde benzer projelerin daha da önem kazanacağını ifade ediyor. Bir zamanlar kuruyan göletleriyle gündeme gelen Bundelkhand'da ise kadınların başlattığı çalışmalar, bölgedeki su kaynaklarının yeniden canlanmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.