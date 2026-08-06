Türkiye'nin önemli doğal mantar üretim alanlarından biri olan Kırklareli'ndeki Istranca Ormanları, bu sezon son yılların en verimli dönemlerinden birini geçiriyor. Eylül ayının sonlarına doğru başlayan mantar sezonunda ormanlara akın eden toplayıcılar, hem ürün bolluğu hem de yüksek alım fiyatları sayesinde önemli gelir elde ediyor. İhracatçı firmalar tarafından kilosu yaklaşık 500 TL'den satın alınan mantarlar, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışına gönderiliyor.

GÜNLÜK KAZANÇ 15 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Sezonun yoğun olduğu günlerde sabahın erken saatlerinden akşama kadar mantar toplayan kişiler, günlük yaklaşık 15 bin liraya varan gelir sağlayabiliyor. Düzenli olarak çalışanların aylık kazancının ise 400 bin TL'nin üzerine çıkabildiği belirtiliyor.

Yüksek gelir fırsatı nedeniyle yalnızca çevre illerden değil, yurt dışından da çok sayıda kişi mantar sezonunda Kırklareli'ne geliyor. Toplayıcılar arasında kadınların yoğun ilgisi ise dikkat çekiyor.

Geçimini mantar toplayıcılığıyla sağlamaya başlayan birçok kişi, ilk zamanlarda çevresinden olumsuz yorumlar aldığını ifade ediyor. Yakınlarının bu işten geçim sağlanamayacağını düşündüğünü anlatan toplayıcılar, bugün elde ettikleri kazancı görenlerin ise işi öğrenmek için kendilerine danıştığını dile getiriyor.

TATİLİNİ MANTAR TOPLAYARAK DEĞERLENDİRİYOR

Almanya'da yaşayan Zeynep Orman ise her yıl tatilini mantar sezonuna denk getirerek memleketine geldiğini anlattı. Ormanlık ve engebeli arazilerde saatlerce yürüyerek mantar topladıklarını belirten Orman, bir günde yaklaşık 30 kilogram bolet mantarı topladıklarını söyledi. Elde ettikleri gelirin oldukça tatmin edici olduğunu ifade eden Orman, bu uğraşın hem fiziksel aktivite hem de kazanç açısından avantaj sağladığını belirterek özellikle kadınlara tavsiye etti.

KADINLAR GRUP HALİNDE ORMANA GİDİYOR

Burcu Olcayok da kadınların bir araya gelerek grup halinde mantar toplamaya çıktığını söyledi. Mantar toplamanın zahmetli olmasına rağmen keyifli bir uğraş olduğunu belirten Olcayok, temiz havada vakit geçirirken aynı zamanda gelir elde ettiklerini ifade etti. Kadınların bu sayede hem spor yaptığını hem de aile ekonomisine destek sağladığını dile getirdi.