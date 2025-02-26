Yasa dışı hayvan ticaretinin yapıldığı Kolombiya'da ele geçirilen 4 aylık bir maymun koruma altına alındı. Kendi doğal ortamına tekrar bırakılan bu maymunu ayıran özelliği ise uluması.

KORUMA ALTINA ALINDI

Yetkililer koruma altına aldıkları uluyan maymun yavrusunu Meta bölgesine bağlı Villavicencio kentindeki Bioparque Los Ocarros Hayvanat Bahçesi'ne teslim etti.

KENDİ ORTAMLARINA BIRAKILINCA RİSK OLUŞTURUYOR

Kendi ortamlarından koparıldıktan sonra yaşama şansları azalan bu maymun türü, kendi doğal ortamlarında bırakıldıklarında se türlerini kabul etmeme riski barındırıyor.

ÜLKEDE YASA DIŞI HAYVAN TİCARETİ ÇOĞALDI

Sık sık yasa dışı hayvan ticaretinin yapıldığı Kolombiya'da polis bu kaçakçılığın önüne geçmek için ciddi önlemler alıyor. Ülkede ciddi bir sorun haline gelen yasa dışı hayvan ticaretinin nedenlerinden biri de suç örgütlerinin çok olmasından kaynaklanıyor. Ülkede kaçakçılığı yapılan diğer hayvanlar ise, papağan, jaguar, kaplumbağa, kurbağa ve bazı sürüngenler.