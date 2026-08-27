Sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajı, genç bir kadının verdiği yanıt nedeniyle kısa sürede viral oldu. Röportaj sırasında yöneltilen “Kimsenin bilmediği bir sırrını anlatır mısın?” sorusuna cevap veren kadın, geçmişte yaşadığı bir ilişkiyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

İNANILMAZ İTİRAF GELDİ

Muhabirin sorusunu yanıtlayan genç kadın, eski sevgilisinin babasının kendisinden hoşlandığını söyledi. Kadının, **“Sevgilimin babası benden hoşlanıyordu”** şeklindeki açıklaması röportajın en çok konuşulan bölümü oldu.

Sıradan başlayan röportajdaki bu beklenmedik yanıt, videonun sosyal medya platformlarında hızla yayılmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA FARKLI TEPKİLER

Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntünün altına farklı yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar itirafı şaşırtıcı ve rahatsız edici bulurken, bazıları ise genç kadının özel hayatına ilişkin böyle bir detayı sokak röportajında paylaşmasını eleştirdi.

Video, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, genç kadının sözleri üzerinden yapılan yorumlar da dikkat çekti.