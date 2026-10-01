Yüzeyden çok uzakta faaliyet gösteren kompleks; sondaj, yükleme ve taşıma süreçlerini tek bir dijital ağ üzerinden birleştirmesiyle dünyanın ilk tam otomatik yer altı altın madeni olma unvanını taşıyor.

Kurulan fiber optik ve kablosuz iletişim altyapısı sayesinde makineler, tüneller arasındaki rotalarını yüzeydeki kontrol odasından yönetilen komutlarla otomatik olarak gerçekleştiriyor.

İNSAN VARLIĞININ RİSKLİ OLDUĞU DURUMLARDA ÇALIŞABİLİYOR

Sistem, özellikle vardiya değişimleri veya patlatma anları gibi insan varlığının riskli olduğu durumlarında operasyonların aksamadan devam etmesini sağlıyor. Tekrarlayan ve tehlikeli işlerin makinelere devredilmesi, çalışanların yüksek sıcaklık, toz ve kaya düşmesi gibi maden tehlikelerine maruz kalma riskini önemli ölçüde azaltıyor.

Bununla birlikte insan faktörü tamamen ortadan kalkmıyor; jeoloji, bakım, maden planlaması ve güvenlik gibi kritik alanlarda uzman ekiplerin denetimi kesintisiz şekilde sürüyor.

KAPASİTEYİ 4 MİLYON TONA ÇIKARDILAR

Geniş bir üretim kompleksinin parçası olan Syama'da çıkarılan sülfürlü cevherler, kırma ve eritme süreçlerinin ardından altın külçelerine dönüştürülüyor. Şirket, bölgedeki işleme kapasitesini artırmak amacıyla yeni kırma ve öğütme ekipmanlarını devreye sokarak yıllık arıtma kapasitesini 4 milyon tona çıkarmayı hedefliyor. 2026'nın ikinci çeyreğinde kademeli olarak başlayan bu genişletme projesiyle birlikte tesisin üretim verimliliğinin artırılması planlanıyor.