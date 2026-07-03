Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Bahar Ayhan, yaklaşık 10 yıl önce devlet desteğinden yararlanarak kurduğu 500 metrekarelik serada çilek üretimine başladı. Azmi ve kararlılığı sayesinde ilçenin tek çilek üreticisi olmayı başaran Ayhan, şimdi üretim kapasitesini artırmaya hazırlanıyor.

Kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın sık sık aksadığı Bahçesaray'a bağlı Köşk Mahallesi'nde yaşayan Bahar Ayhan, 2016 yılında sahip olduğu araziyi değerlendirmek amacıyla tarımsal üretime yöneldi.

Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği "Genç Çiftçi Projesi"ne başvuran Ayhan, projesinin kabul edilmesiyle aldığı destek sayesinde 500 metrekarelik serasını kurdu ve çilek yetiştiriciliğine başladı.

ÜRETİMİNİ BÜYÜTMEK İSTİYOR

Dağların yaz aylarında bile karla kaplı olduğu bölgede yetiştirdiği çilekleri Van kent merkezi ile çevre ilçelere ulaştıran Ayhan, üretimini daha da artırmak amacıyla bu yıl Van Valiliğinin "Meyveciliği Geliştirme Projesi"ne başvurdu.

Projeden destek almaya hak kazanan Ayhan, 2 bin 500 metrekarelik alanda 5 yeni sera kurarak üretim kapasitesini yükseltmeyi hedefliyor. Bu girişimiyle hem aile ekonomisine katkı sunuyor hem de bölgedeki kadınlara ilham veriyor.

AİLESİNİN DESTEĞİYLE ÜRETİMİNİ SÜRDÜRÜYOR

İşini büyük bir tutkuyla yapan Bahar Ayhan, gününün önemli bölümünü serasında geçiriyor. Doğal yöntemlerle yetiştirdiği çilekleri ailesinin yardımıyla hasat eden Ayhan, ürünlerini Van merkezinin yanı sıra çevre ilçelerdeki tüketicilere ulaştırıyor.

"YILDA 2 TON ÇİLEK ÜRETİYORUM"

Ayhan, devlet desteğiyle başladığı çilek yetiştiriciliğini daha da büyütmek istediğini söyledi. Bu yıl başvurduğu proje sayesinde 2 bin 500 metrekare alana 5 yeni sera kurarak işini geliştireceğini belirten Ayhan, tüm gençlere bu işi yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Yaptığı üretimle ailesine katkı sunduğunu ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Yetiştirdiğim çileğin reçelini de yapıyorum. Yılda 2 ton çilek üretiyorum. Bu konuda kendimi daha çok geliştirmeyi, daha fazla üretim yapmayı ve ürünleri başka şehirlere de satmayı hedefliyorum. İyi ki bu işe başladım. Hedefim işimi daha da büyütmek. Ürettiğim çilekler organik, tadı çok güzel. Çok beğeniliyor. Çilek topladığımda çok mutlu oluyorum. Güzel bir duygu. Ailem de bana bu konuda çok destek oluyor."

"İLÇEDE ÇİLEK ÜRETİMİNİ SADECE BEN YAPIYORUM"

Toprakla ilgilenmeyi sevdiğini anlatan Ayhan, "Bu işe başladıktan sonra başka bir şey yapmak istemiyorum. Seramın kapısını açtığımda çilekleri ve o güzelliği görmek dünyalara bedel. İlçede çilek üretimini sadece ben yapıyorum. Yolların yaklaşık 6 ay kapalı kaldığı zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Yine de güzel. Bir şeylerle uğraşmak insana huzur veriyor" diye konuştu.