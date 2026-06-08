Keşif, Wyoming'de yer alan ve dünyanın en önemli fosil sahalarından biri olarak kabul edilen Green River Formasyonu'nda gerçekleştirildi. Bölge, Erken Eosen dönemine ait canlıların olağanüstü şekilde korunmuş kalıntılarıyla bilim dünyasının uzun yıllardır ilgi odağı konumunda bulunuyor.

BİLİM İNSANLARINI HEYECANLANDIRAN KEŞİF

Chicago Üniversitesi tarafından düzenlenen “Stones and Bones” paleontoloji programı kapsamında sahada çalışan öğrenciler, kaya tabakalarını inceleyerek fosil arıyordu. Çalışmalar sırasında kaya katmanlarını ayıran Gabe Robinson'un bulduğu sıra dışı çıkıntılar ilk etapta küçük bir bulgu olarak değerlendirildi.

Ancak kazı derinleştikçe ortaya çıkan yapının son derece önemli olduğu anlaşıldı. Kazı ekibinde görev yapan araştırmacılar ve eğitmenler bölgeye çağrılırken, incelemeler sonucunda fosilin dev bir gar balığının kafatasına ait olduğu belirlendi. Buluntunun büyüklüğü ve korunma durumu ekipte büyük heyecan yarattı.

Green River Formasyonu'nda daha önce kaplumbağa, vatoz ve farklı balık türlerine ait çok sayıda fosil bulunmuş olsa da uzmanlar bu örneğin hem bütünlüğü hem de boyutları nedeniyle son yılların en dikkat çekici keşiflerinden biri olduğunu belirtiyor.

52 MİLYON YILDIR GÜN IŞIĞI GÖRMÜYORDU

Kazının yürütüldüğü bölgede bulunan fosillerin yaklaşık 52 milyon yıl öncesine tarihlendiği ifade edilirken, uzmanlar ortaya çıkarılan kafatasının dönemin tatlı su ekosistemine ilişkin önemli bilgiler sağlayabileceğini vurguluyor.

Programın yöneticileri, her yıl çok sayıda dikkat çekici fosil bulduklarını ancak bu keşfin özel bir yere sahip olduğunu belirterek, milyonlarca yıldır kaya katmanları altında kalan canlı kalıntılarının gün yüzüne çıkarılmasının bilimsel açıdan büyük değer taşıdığını ifade etti. Yapılacak ayrıntılı incelemelerin ardından fosilin, Eosen döneminde Kuzey Amerika'daki su ekosistemlerinin yapısına dair yeni veriler sunması bekleniyor.