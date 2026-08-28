Kuzey Kore ile Rusya arasında Tumen Nehri üzerinde inşa edilen ilk kara yolu köprüsünde son aşamaya gelindi. İki ülke arasında giderek yakınlaşan ilişkilerin yeni bir sembolü olarak görülen projeye ait son uydu görüntüleri, Kuzey Kore tarafındaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını, Rusya tarafında ise altyapı faaliyetlerinin devam ettiğini ortaya koyuyor.

Defense News tarafından incelenen görüntülere göre, sınırın Kuzey Kore tarafındaki bağlantı yolları, gümrük binası ve kontrollü giriş noktası tamamlanmış durumda. Buna karşılık Rusya tarafında sınır tesisleri ile yol inşaatı sürerken, geniş bir gümrük alanı için zemin hazırlığı yapıldığı ve çakıl serme çalışmalarının devam ettiği görüldü. Bu durum, geçiş noktasının Rusya kanadında henüz ticari trafiğe hazır olmadığını gösteriyor.

Sınırın Tumangang bölgesinde yükselen köprü, stratejik ve lojistik açıdan kritik bir role sahip. Sovyet dönemindeki yoğun demir yolu yük taşımacılığı 1991 sonrası azalmış olsa da, 2022'den itibaren başlayan askeri ve siyasi iş birliğiyle bölgedeki hareketlilik yeniden zirveye ulaştı.

Foreign Policy Research Institute araştırmacısı John Ford, yeni kara yolu bağlantısının mevcut demir yolundaki lojistik darboğazı çözmeyi hedeflediğini belirtiyor. Kuzey Kore'de standart konteyner kullanımının sınırlı olması nedeniyle demir yolundaki yüklerin elle aktarılması sevkiyatları yavaşlatıyor ve sevkiyatların önemli kısmı deniz yoluna kayıyordu.

Karayolu köprüsünün faaliyete geçmesiyle kamyonların bu engeli aşması beklenirken, hattın temel olarak Rus mallarının ihracatı için mi yoksa mühimmat transferi dâhil Kuzey Kore'den Rusya'ya yapılacak sevkiyatlar için mi kullanılacağı henüz belirsizliğini koruyor