Project Seagrass ile Stockholm Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, Kenya ile Mozambik arasındaki yaklaşık 3 bin kilometrelik kıyı şeridinde yer alan 20 deniz çayırı ve 20 mercan resifi incelendi. Araştırmacılar, bu bölgelerde yaşayan balıkların kalsiyum, demir, çinko, selenyum, A vitamini ve omega-3 yağ asitleri gibi insan sağlığı için önemli besin öğelerini karşılaştırdı.

DENİZ ÇAYIRLARINDAKİ BALIKLAR DAHA BESLEYİCİ

İnceleme sonucunda deniz çayırlarında avlanan balıkların, mercan resiflerindeki balıklara göre ortalama 1,6 kat daha fazla temel besin öğesi içerdiği belirlendi. Bölgede en sık tüketilen üç balık türünde ise bu farkın daha da yüksek olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, deniz çayırlarında yaşayan orta büyüklükteki tek bir balığın bile küçük yaştaki bir çocuğun günlük selenyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini, çinko ihtiyacının yüzde 21'ini ve demir ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'ini karşılayabildiğini hesapladı.

MİLYONLARCA İNSAN İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK

Bilim insanları, deniz çayırlarının yalnızca balıklar ve diğer deniz canlıları için yaşam alanı oluşturmadığını, aynı zamanda kıyı bölgelerinde yaşayan toplulukların beslenmesinde de kritik bir rol üstlendiğini belirtiyor. Özellikle balığın temel besin kaynaklarından biri olduğu ülkelerde, bu ekosistemlerin korunmasının gıda güvenliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

Araştırmacılar, deniz çayırlarının yok olmasının yalnızca deniz yaşamını değil, bu alanlardan avlanan balıklara bağımlı milyonlarca insanın sağlıklı beslenmesini de olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor.