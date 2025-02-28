MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçen ekim ayında başlattığı ‘yeni süreç’te, dün terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı İstanbul’da kamuoyu ile paylaşıldı...

PKK elebaşı Öcalan örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısında bulundu.

Bu açıklamanın ardından AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, sürecin olası sonuçlarına dikkat çekerek, “Bu çağrının ek protokolü var mı? Genel af, Anayasa değişikliği veya umut hakkı gibi düzenlemeler gündeme gelir mi?” sorusunu yöneltti.

Tayyar, x hesabından yaptığı açıklamada, "Terörist elebaşından gelen mesajın özeti: ‘Tüm gruplar silah bıraksın, PKK kendini feshetsin’ Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala’nın ifade ettiği gibi, çağrının muhatabı terör örgütüdür, sonucu görmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

-Silah bırakma ve PKK’nın kendini feshetme talebinin, metinde görünür bir şarta bağlanmaması, kuşkusuz önemli.

-Burada önemli olan birincil unsur, bu çağrının nasıl sonuç üreteceğidir. Hiç bir şarta bağlı kalmaksızın PKK kendini fesheder ve silahları bırakırsa, tarihi bir kırılma yaşanır, tüm ezberler bozulur, siyasi paradigmalar değişir.

-Hep birlikte Türkiye kazanır. Ancak mesele, sadece Kandil’in tasfiyesiyle sınırlı değil. Zira, bitme aşamasına gelmiş, raf ömrü dolmuş ve eylem potansiyeli sıfıra yaklaşmış Kandil’in dağıtılması, tek başına beklentileri karşılamaz.

"UMUT HAKKI GÜNDEME GELİR Mİ?"

-Suriye’nin kuzeydoğusundaki yeni karargahında PKK/YPG varlığının akıbeti, sürecin en kritik evresidir. Süreç, Suriye’de PKK’ya ‘devlet hediyesi’ üretmemelidir.

-Diğer taraftan, bu çağrının ek protokolü sözkonusu mu, genel af, Anayasa değişikliği, umut hakkı gibi düzenlemeler gündeme gelir mi, kamuoyunun bilgilendirilmesinde fayda var.

-Dileğimiz, Türkiye’ye yeni maliyetler üretmeden ve şartlara tabi kılmadan terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshidir.