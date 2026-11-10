Finlandiyalı Auri Kananen, insanların evlerini temizleyerek başladığı bu yolculukta alışılmışın dışında bir yöntem izledi. Özellikle uzun süredir temizlenmeyen, çöplerle dolu ve oldukça dağınık evleri temizleyen Kananen, yaptığı işleri videoya kaydetti.

İlk etapta herhangi bir ücret almadan gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını sosyal medya hesaplarında paylaşan genç kadın, kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Videoların izlenme sayıları arttıkça daha fazla kişi onun içeriklerini takip etmeye başladı.

TEMİZLİK VİDEOLARI MİLYONLARA ULAŞTI

Kananen'in özellikle kirli ve bakımsız evleri temizlediği videoları sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı. Temizlik öncesi ve sonrası görüntülerinin ilgi çekmesi, takipçi sayısının hızla artmasını sağladı. TikTok ve YouTube platformlarında milyonlarca takipçiye ulaşan Kananen, başlangıçta ücretsiz yaptığı temizlik çalışmalarını zamanla büyük bir sosyal medya işine dönüştürdü.

YOUTUBE'DAN 500 BİN EURODAN FAZLA KAZANDI

Sosyal medyadaki popülerliğini gelire dönüştüren Kananen, reklam ve sponsorluk anlaşmalarıyla kazancını artırdı. Hakkında yayımlanan haberlere göre genç kadın, yalnızca YouTube kanalından bir yıl içerisinde 500 bin Eurodan fazla gelir elde etti.

Böylece sıradan bir ev temizliği işiyle başladığı yolculukta milyonlarca kişiye ulaşan Kananen, sosyal medyanın farklı meslekleri nasıl büyük bir gelir kapısına dönüştürebileceğinin dikkat çeken örneklerinden biri haline geldi.