İspanya’nın Burgos bölgesinde yer alan ve 1998 yılında son sakinlerinin de ayrılmasıyla derin bir sessizliğe gömülen tarihi Villalibado köyü, 12 Ağustos 2026'da yaşanacak tarihi doğa olayıyla yeniden küllerinden doğuyor. Yıllardır terk edilmiş durumda olan bu küçük yerleşim yeri, bugün gerçekleşecek tam Güneş tutulmasının en net izlenebileceği ana merkezlerden biri haline geldi.

GÜNDÜZ VAKTİ GEÇİCİ KARANLIK YAŞANACAK

Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle yaşanacak tam Güneş tutulması, İspanya’nın kuzey şeridinden büyüleyici görüntüler sunacak. Güneş’in tamamının Ay tarafından örtülmesiyle gündüzün ortasında geçici bir karanlık yaşanacak. Büyüleyici gökyüzü olayına tanıklık etmek isteyen astronomi tutkunları ve ziyaretçiler, tutulma hattının tam üzerinde yer alan Villalibado’ya akın ediyor.

ÖZEL EKİPMANLAR KURULDU

Bir dönem tamamen boş kalan ancak son yıllarda kırsal turizmle hayata döndürülmeye çalışılan köy, devasa bir bilim üssüne dönüştü. NASA ve San Francisco Exploratorium’dan uzman ekipler, tutulmayı Villalibado’dan anlık olarak takip etmek ve tüm dünyaya canlı yayınlamak için köye dev teleskoplar ve gelişmiş bilimsel ekipmanlar kurdu.

Özel gözlem alanlarının oluşturulduğu köy, birkaç dakika sürecek bu nadir gök olayı sayesinde bilim dünyasının ve küresel basının odak noktası oldu. Yıllardır sessizliğe gömülen Villalibado, Güneş tutulmasının oluşturacağı geçici karanlıkla birlikte tarihinin en kalabalık ve hareketli gününü yaşıyor.