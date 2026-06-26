İngiltere’nin Suffolk kırsalında kaderine terk edilen 1891 yapımı tarihi bir yel değirmeni, vizyoner bir çiftin dokunuşuyla ödüllü bir mimari şahsere dönüştü. İşte harabeden lüks tatile uzanan o büyüleyici dönüşüm hikayesi.

İngiltere'nin tarihi dokusuyla büyüleyen Suffolk bölgesinde, yüzyılı aşkın süredir zamana direnen bir yapı, bugünlerde mimari dünyasının en çok konuştuğu projelerden biri haline geldi. 1891 yılında un üretmek amacıyla inşa edilen, ancak teknolojinin gelişmesiyle işlevini yitirip çürümeye terk edilen tarihi yel değirmeni, muazzam bir dönüşüm hikayesinin başrolü oldu.

Yıllarca çatısız, kanatsız ve tamamen harabe halinde kalan bu tarihi kule, Steve ve Natalie Roberts çiftinin radarına girdi. Yapının potansiyeline inanan çift, kolları sıvayarak yaklaşık iki yıl sürecek zorlu bir restorasyon macerasına atıldı.

STANDART MOBİLYALARA VEDA ETTİRECEK YAŞAM ALANI

Değirmenin dairesel mimarisi, restorasyon sürecindeki en büyük zorluklardan biri oldu. Standart mobilyaların yapının ruhunu ve alanını öldüreceğini fark eden Roberts çifti, ezber bozan bir yönteme başvurdu:

Özel Üretim Tasarımlar: Evdeki tüm mobilyalar, dolaplar ve hatta merdivenler, değirmenin kıvrımlı duvarlarına uyum sağlayacak şekilde milimetrik hesaplarla özel olarak üretildi.

4 Katlı Lüks Konsept: Kulenin içine modern bir mutfak, şık banyolar ve iki adet konforlu yatak odası entegre edilerek yapı, dört katlı lüks bir yaşam alanına dönüştürüldü.

360 DERECE MANZARA VE USUAL MİMAR ÖDÜL

Dönüşümün en çarpıcı noktası ise yapının zirvesinde yer alıyor. Değirmenin en üst katına, Suffolk kırsalını kesintisiz bir açıyla gören çinko kaplamalı modern bir gözlem odası inşa edildi.

Aylar süren titiz bir çalışmanın ürünü olan bu özel çatı sistemi, sadece manzara sunmakla kalmadı; aynı zamanda işçiliğiyle Ulusal Çatı Ödülleri'nde (National Roofing Awards) zirveye yerleşti. Proje, kısa sürede mimarlık ve turizm sektöründe çok sayıda prestijli ödülün ve adaylığın da sahibi oldu.

Tarih ve Lüks Bir Arada: Bir zamanlar köylülerin tahıl öğütmek için sıra beklediği bu tarihi kule, günümüzde geçmişin ruhunu modern konforla buluşturan büyüleyici bir tatil evi olarak misafirlerini ağırlıyor.