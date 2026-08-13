Hedge fon yöneticisi Ian Weiss, 2017 yılında İskoçya'daki Tanera More adasını yaklaşık 2,2 milyon dolara satın aldı. Nüfusu tükenme noktasına gelen ve binaları yıkılmaya yüz tutan ada için 135 milyon dolarlık yenileme projesi başlatıldı.

100 BİN AĞAÇ DİKİLDİ

Yıllar süren çalışmalar kapsamında adada 50'den fazla tarihi bina restore edildi ve 100 binden fazla ağaç dikildi. Ayrıca 7,2 kilometre uzunluğunda yol ağının yanı sıra 8 adet gölet ve yeni doğal yaşam alanları oluşturuldu.

Proje kapsamında 28 dönümlük tarihi arazi yeniden tarımsal üretime kazandırıldı. Eski bahçeler ile otlakların ıslah edildiği adada ekolojik denge yeniden kuruldu.

KÜLTÜREL MİRAS VE YENİ YAŞAM ALANLARI NASIL CANLANDIRILDI?

Çalışmalar sadece altyapıyla sınırlı kalmayıp geleneksel el sanatlarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Yerel zanaatkarların 16 bin saatlik mesaisiyle tarihi balıkçı tekneleri restore edildi ve geleneksel kumaş üretimi için dokuma tezgahları kuruldu.

Eski bir taş ocağının ofis ve konut kompleksine dönüştürüldüğü adaya sinema, spor salonu, sauna ve sanat atölyeleri inşa edildi. Yerel halk için iş imkanı yaratan projede aynı anda 150 kişinin çalışıp yaşayabileceği bir ekosistem oluşturuldu.