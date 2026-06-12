Artvin merkeze bağlı Ballıüzüm Köyü’nde bulunan ve kullanım dışı kaldıktan sonra ekonomiye kazandırılan Zeytinlik Tüneli, tam otomasyonlu kayın (istiridye) mantarı üretim merkezi olarak faaliyete başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından kurulan tesiste ilk hasat gerçekleştirildi. Tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, üretim merkezinde ilk mantar hasadı programı düzenlendi.

ÜRETİM ALANLARI İNCELENDİ

Zeytinlik Tüneli içerisinde faaliyete geçirilen kompost üretimi, kurutma, paketleme ve mantar üretim merkezindeki hasat programına; Artvin Valisi Dr. Turan Ergün ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin birlikte katıldı.

Tesis bünyesindeki üretim ve işleme alanlarını yerinde inceleyen protokol üyeleri, yürütülen çalışmalar hakkında teknik bilgi alarak çiftçilere bereketli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

KENT GENELİNDE 29 ÜRETİM SERASI AKTİF ÇALIŞIYOR

Tesis bünyesinde gerçekleştirilen incelemeler sırasında Artvin genelindeki mevcut tarımsal üretim verileri paylaşıldı. Vali Dr. Turan Ergün, il genelinde şu an aktif olarak faaliyet gösteren 29 üretim serasında yıllık yaklaşık 160 ton mantar üretimi gerçekleştirildiğini ifade etti.

YENİ TESİSLE YILLIK ÜRETİM HEDEFİ 356 TONA YÜKSELDİ

Vali Ergün, Zeytinlik Tüneli içerisine kurulan yeni üretim tesislerinin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle birlikte üretim miktarının artacağını belirtti. Yapılan planlamalar doğrultusunda, yeni merkezin devreye girmesiyle il genelindeki toplam mantar üretiminin yıllık 356 ton seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

Program; tesisin genel çalışma sisteminin incelenmesi, kompost ve paketleme alanlarının gezilmesi ve hasat uygulamasının gerçekleştirilmesinin ardından sona erdi.