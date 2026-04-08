Pasifik Okyanusu’nun kalbinde, haritada bir nokta kadar küçük olan Tuvalu, "Dünyanın En az ziyaret edilen ülkesi" unvanını bu yıl da kimseye kaptırmadı. Yılda sadece birkaç bin kişinin ayak bastığı bu ada devleti, modern dünyanın karmaşasından ne kadar uzaksa, iklim değişikliğinin etkilerine de bir o kadar yakın.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve yerel kaynaklardan alınan 2024-2025 verilerine göre, Tuvalu’yu ziyaret edenlerin sayısı yıllık 3.500 barajını nadiren aşıyor. Bu rakamın büyük bir kısmını ise turistlerden ziyade, adada görev yapan uluslararası yardım görevlileri ve iklim aktivistleri oluşturuyor.

Tuvalu’nun başkenti Funafuti’de hayat, haftada sadece birkaç kez Fiji’den kalkan pervaneli uçakların sesiyle hareketleniyor. Ülkedeki havaalanı pistinin kullanım şekli ise oldukça dikkat çekiyor. Uçakların inmediği saatlerde, pist yerel halkın sosyal yaşam alanı haline geliyor. Çocuklar burada futbol oynuyor, aileler yürüyüşe çıkıyor ve gençler akşam serinliğinde motorlarıyla tur atıyor.

NEDEN KİMSE ZİYARET ETMİYOR?

Gezginlerin Tuvalu’yu tercih etmemesinin sebepleri ise yüksek maliyetli uçuşlar, sınırlı konaklama imkanı ve internet erişiminin sınırlı ve pahalı olması. Tüm bu sebepler turistlerin geri durmasına neden oluyor.

SULAR ALTINDA KALABİLİR

Tuvalu için asıl tehlike turizmin azlığı değil, okyanusun yükselmesi. Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği sadece 2 metre olan ülke, bilim insanlarına göre yüzyılın sonuna kadar tamamen sular altında kalabilir.