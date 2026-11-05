Moskova yakınlarındaki Demikhovo fabrikasında üretim bandından inen çevre dostu tren, elektrik altyapısının bulunmadığı uzak hatlarda çalışan dizel lokomotiflerin yerini almak üzere geliştirildi.

Ülkenin en büyük demiryolu üreticisi Transmashholding (TMH) liderliğinde; Rus Demiryolları, nükleer enerji devi Rosatom ve Sahalin Bölge Yönetimi ortaklığıyla hayata geçirilen proje kapsamında iki farklı model üzerinde çalışıldı.

İki yolcu vagonu ve teknik güç ünitesinden oluşan ilk versiyon, entegre batarya sistemiyle desteklendiğinde tek dolumla yaklaşık 740 kilometre kesintisiz menzil sunarak sınıfında dikkat çeken bir operasyonel kabiliyete ulaştı.

TESTLER BU AY BAŞLIYOR

Güvenlik standartlarının en üst seviyede tutulduğu projede, enerji üretimini sağlayan hidrojen güç ünitesi yolculardan tamamen izole edilmiş bağımsız bir teknik vagona yerleştirildi.

Olası sızıntı veya yangın riskini anında tespit eden gelişmiş sensörlerle donatılan trenin ilk saha testlerine Kasım 2026 itibarıyla başlanması, kapsamlı dinamik testlerin ise 2027 yılı içinde Moskova çevresinde yürütülmesi planlanıyor.

Sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından çevreye yalnızca saf su buharı salan yerli tren, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Sahalin Adası’nda ticari seferlerine başlayacak.

Rusya, demiryolu hatları yakın dönemde ulusal standartlara uyarlanan Sahalin'i bir hidrojen test üssüne dönüştürmeyi ve geliştirdiği bu güç platformunu gelecekte banliyöden şehirlerarası taşımacılığa kadar tüm demiryolu ağına yaymayı hedefliyor.