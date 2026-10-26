Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Sofyan köyünde çiftçilikle geçimini sağlayan Ali Karateke (85), kendisi ve eşi Naciye Karateke (78) için mezar kazdırdı. Karateke, vefatlarından sonra kimseye yük olmak istemediklerini söyledi.

Mezarlarını hazırlatma kararı alan çift için Ali Karateke köye iş makinesi çağırdı. Köy mezarlığında kendisi ve eşi için mezarlar kazıldı.

"KÖYÜMÜZDE GENÇ KALMADI"

Dokuz çocuğunun da çalışmak için farklı illere taşındığını ve eşiyle yalnız kaldıklarını anlatan Karateke, kış şartlarını düşünerek bu kararı aldıklarını belirtti. Karateke şunları söyledi:

"Rabb’im yaşarken kimsenin eline düşürmesin. Bir ayağımız burada, bir ayağımız öbür tarafta. Yaşımız ilerledi, önümüzde de uzun ve çetin bir kış var. Köyümüzde genç kalmadı. Allah korusun, kışın birimize bir şey olursa insanlar karın, çamurun içinde mezar kazmak zorunda kalmasın diye şimdiden tedbirimizi aldık. Mezarlarımızı kazdırdık Allah'a çok şükür. Kimse bizim yüzümüzden zorluk çekmesin."

Köy sakinlerinden Selahattin Güvenç, "Şimdiden tedbir alarak mezarlarını hazırlatıyor. Allah razı olsun kendisinden, ince düşünmüş" dedi.

İsmail Taşdemir de Karateke'nin kimseye zahmet vermemek için mezarları önceden hazırlatmayı uygun gördüğünü anlattı. Taşdemir, "Tabii ki hayatın ve ölümün sahibi Allah'tır. Bugün kazılan o kabirlerin kime nasip olacağını da ancak Allah bilir" diye konuştu.

İŞ MAKİNESİNİ GÖRENLER BİRİNİN ÖLDÜĞÜNÜ SANDI

Mezarlıkta çalışan iş makinesini gören bazı köylüler, ilk anda köyde bir kişinin hayatını kaybettiğini düşündü. Mezarlığa geldiklerinde mezarların Karateke çifti için önceden kazıldığını öğrenen köylüler şaşkınlık yaşadı.