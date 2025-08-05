Kurucusu olduğu Kırıkkale Üniversitesi kampüsünden ismi silinen eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, suskunluğunu SÖZCÜ’ye bozdu.

2017’de isminin bilgisi dışında kampüse verildiğini açıklayan Atalay, o zaman da bir talebi olmadığını söyledi. Atalay, kampüsten isminin silinmesine onay veren Rektör Ersan Aslan’ın öğrencisi olduğu iddialarına da açıklık getirdi.

TALEBİM OLMADI

Atalay, SÖZCÜ’nün bu konudaki sorusuna “Hayır değil. Benim üniversitede rektör olduğum dönemde kendisi yüksekokulda öğretim görevlisi idi” yanıtını verdi. 2017’de kampüse isminin verilmesi konusunda ise şunları söyledi:

“Bu konuda benim hiçbir talebim olmadı, arkadaşlar vermiş ve ben de çok sonra öğrendim. Şimdi de söylenecek bir şey yok. Herkes kendi istediğini yapsın. Ben öyle ortalıkta olan fazla konuşan birisi de değilim. Kendi köşemizde sakin yaşamaya çalışıyoruz.”

KİTAP YAZIYOR

“1992’de rektör olmanız için 3 DYP’li vekil Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e kulis yapmıştı” hatırlatmasına Atalay, “Hepsini yazıyorum” yanıtını verdi. Atalay, isminin silinmesi konusunda AKP ve Cumhurbaşkanlığı ile bir temasının da olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

“Kimse ile görüşmedim, kimseyi de aramadım, niyetim de yok. Basına da öyle fazla açıklama yapan biri de değilim.”