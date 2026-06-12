BTekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde yer alan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında, reaktör tankından kaynaklanan bir sızıntı meydana geldi. Sızıntının nedeni henüz belirlenemedi.
Sızıntı esnasında tankın çevresinde çalışmakta olan 4 işçi gazdan etkilenerek fenalaştı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Olay yerinden alınan işçiler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
İlgili ekiplerin fabrikadaki incelemeleri devam ederken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.