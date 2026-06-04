Olay, 19 Mayıs Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. U.G., iddiaya göre kendi iş yerinin bitişiğindeki O.K.’ye ait geri dönüşüm tesisine tüfekle ateş açtı.
4 DEPO ZARAR GÖRDÜ
Açılan ateş sonucu iş yerindeki solvent ve tiner dolu 1'er tonluk 4 depo zarar gördü. Depoların delinmesi sebebiyle kimyasal maddelerin iş yeri içerisinden bölgeye yayıldı.
6 POLİS HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yayılan kokudan dolayı 6 polis, rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, kullandığı tüfekle birlikte yakalanıp gözaltına alındı.
Alınan güvenlik önlemleri kapsamında bölgeyi çevreleyen 1 kilometrelik alana giriş kapatıldı. Kimyasal sızıntının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.