Olay, 19 Mayıs Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. U.G., iddiaya göre kendi iş yerinin bitişiğindeki O.K.’ye ait geri dönüşüm tesisine tüfekle ateş açtı. 4 DEPO ZARAR GÖRDÜ Açılan ateş sonucu iş yerindeki solvent ve tiner dolu 1'er tonluk 4 depo zarar gördü. Depoların delinmesi sebebiyle kimyasal maddelerin iş yeri içerisinden bölgeye yayıldı. 6 POLİS HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yayılan kokudan dolayı 6 polis, rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, kullandığı tüfekle birlikte yakalanıp gözaltına alındı. Alınan güvenlik önlemleri kapsamında bölgeyi çevreleyen 1 kilometrelik alana giriş kapatıldı. Kimyasal sızıntının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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