ABD basınının bağımsız Rus medya kuruluşları ve Batılı uzmanların raporlarına dayandırdığı haberine göre, Rusya hükümeti kimyasal silahlarıi test etmek için kendi vatandaşlarını denek olarak kullanıyor.

Bu faaliyetlerin merkezinde Sergiyev Posad şehrine yakın olan bir askeri enstitütü yer alıyor.

Askeri Tıp Devlet Araştırma Enstitüsü, diğer adıyla Zagorsk-6, ülkede yaşayan insan denekler üzerinde resmi olarak deney yapma yetkisine sahip tek Rus askeri tesisi.

Tesisin resmi olarak beyan edilen amacı "düşman insan gücünü yok etmek veya etkisiz hale getirmek için en etkili topçu sistemlerini belirlemek" ve bu sistemleri üretmek.

Batılı istihbarata göre Sovyetler Birliği döneminden beri faaliyet gösteren bu tesiste Rusların efsanevi suikast aracı olan "Noviçok" sinir gazından kalp krizine neden olan zehirlere kadar birçok kimyasal silah insanlar üzerinde test ediliyor.

RUSYA'NIN ÖLÜMCÜL KARA KUTUSU

Raporlar, tesisin faaliyete geçtiği ilk yıl içinde, büyük çoğunluğu yüksek maddi ödemeler karşılığında işe alınan düşük gelirli Rus vatandaşlarından oluşan 300'den fazla katılımcının tesislerde bulunduğunu gösterdi.

Bu kişilerin silah, ilaç ve aşı denemelerine tabi tutulduğu öne sürüldü. Buna göre bu kişiler para karşılığında ölümcül kimyasallara maruz kalan ilk insanlar oluyor.

Buna göre test edilen maddeler arasında biyolojik silahlar da yer alıyor. Rus araştırmacı gazeteci Sergei Dobrynin'in ortaya çıkardığı verilere göre bu laboratuarda ebola gibi hastalıklar da insanlar üzerinde test ediliyor.

Zagorsk-6, uluslararası değişim programları ve doğal kaynaklardan bulaşıcı hastalıklar elde etti.

Enstitü, India-1967 suşundaki çiçek hastalığını silah haline getirdi. 1995 yılında, Zagorsk-6’da Ebola’ya karşı acil durum müdahalesi için antikorlar geliştirildi.

UZMANDAN UYARI GELDİ

Eski İngiliz Ordusu Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Alay Komutanı Hamish de Bretton-Gordon, bu ifşaların Rus hükümetinin bilinen davranışlarıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Bretton-Gordon, cephede çok sayıda Rus askerinin feda edildiğini vurgulayarak, Rusya'daki insan hayatı değerinin dünyadaki algıdan çok farklı olduğunu öne sürdü.

İngiliz uzman, yürütülen program ile Nazi dönemi deneyleri arasında paralellikler kurarak, katılımcıların çoğunlukla doğu bölgelerindeki etnik azınlıklar, yoksul topluluklar veya maddi tazminat karşılığında gönüllü olan mahkumlar arasından seçildiğini söyledi.

Bretton-Gordon, bu durumun bazı insanları diğerlerinden daha az değerli gören tarihi yaklaşımlardan farklı olmadığını savundu.

Rusya'nın bu tür üretimler için ana endüstriyel kapasiteye sahip olduğunu belirten uzman, biyolojik ve kimyasal silahların yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

BU ZEHİRLER DÜNYAYI SARSTI

Söz konusu iddialar, İngiltere'nin Noviçok ve Epibatidin üretimiyle bağlantılı yedi Rus bilim insanı ve iki araştırma tesisine yönelik yaptırım kararları uyguladığı bir döneme denk geldi.

Zagorsk 6'da üretilen Epibatidin maddesinin, 2024 yılında Rus muhalif siyasaetçi ve Putin'in baş siyasi rakibi Aleksey Navalnıy'ın kutup bölgesindeki bir cezaevinde öldürülmesinde kullanıldığı biliniyor.

Yine enstitüden çıkan 2018 yılında İngiltere'nin Salisbury kentinde kullanılan Noviçok sinir gazının ise İngiliz vatandaşı Dawn Sturgess'in ölümüne yol açtığı, eski istihbarat görevlisi Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesine neden olduğu biliniyor.

Diğer yandan Ukraynalı yetkililer, 2022'deki işgalden bu yana Rus askeri güçleri tarafından 13 binden fazla kimyasal madde kullanım vakası tespit ettiklerini aktardı.

Bu kimyasal kullanım oranlarının 2024 yılında keskin bir artış gösterdiği ve 2026 yılının ilk yarısında da yüksek seviyelerde seyretmeye devam ettiği raporlara yansıdı.

Cephe hatlarının değişmesiyle birlikte güvenlik uzmanları, insansız hava araçlarıyla taşınan uzun ömürlü sinir gazlarının kullanılması gibi olası bir gerilimin tırmanmasından endişe duyduklarını belirtti.