Toledo kentindeki bir tesiste yaşanan olayın ardından itfaiye ve tehlikeli madde müdahale ekipleri bölgeye sevk edildi. Yetkililer, kimyasal maddenin çevreye yayılması ve ikinci bir patlama yaşanması ihtimaline karşı güvenlik önlemlerini artırdı.

YAKLAŞIK BİN KİŞİ İÇİN TAHLİYE KARARI

Patlama, Toledo'nun kuzeyinde bulunan MC Tank Transport tesisinde meydana geldi. Yerel saatle 21.30 sıralarında kimyasal madde bulunan bir tankta yaşanan patlamanın ardından çevreye zehirli gaz yayıldı. Bölgede yaşayan bazı vatandaşların göz ve boğaz yanması şikayetinde bulunması üzerine yetkililer harekete geçti.

İlk etapta tesisin yakın çevresinde başlatılan güvenlik önlemleri, kimyasal sızıntının oluşturabileceği tehlike nedeniyle genişletildi. Patlamanın meydana geldiği noktadan yaklaşık 1,6 kilometrelik alan içerisinde yaşayan 983 kişi için tahliye kararı verildi.

Daha geniş bir bölgede yaşayan vatandaşlardan ise evlerinde kalmaları, kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları ve dışarıdan hava alan havalandırma sistemlerini kullanmamaları istendi. Olay nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verilirken, evlerinden ayrılan vatandaşların barınabilmesi için geçici alanlar oluşturuldu.

İKİNCİ PATLAMA İHTİMALİ ENDİŞE YARATTI

Yetkililer, patlamanın meydana geldiği tankta glisidil metakrilat adlı kimyasal maddenin bulunduğunu açıkladı. Plastik, boya ve kaplama malzemelerinin üretiminde kullanılan bu maddenin göz, burun ve boğazda tahrişe yol açabildiği belirtildi. Kimyasalın çevreye yayılmasının ardından ekipler, olası sağlık risklerini belirlemek amacıyla bölgede inceleme başlattı.

Toledo Belediye Başkanı Wade Kapszukiewicz, tankın kimyasal madde salmaya devam edebileceğini ve olaydan sonraki 12 saat boyunca ikinci bir patlama riski bulunduğunu söyledi. Bu nedenle müdahale ekipleri, tehlikeli bölgeye doğrudan yaklaşmak yerine çevredeki koşulları takip ederek çalışmalarını sürdürdü. Bölgede etkili olan yoğun sisin de müdahaleyi zorlaştırdığı bildirildi.

Olay sırasında kimyasal maddeye maruz kalan bir şerif yardımcısının hastaneye başvurduğu açıklandı. İlk açıklamalarda can kaybı bildirilmezken, yetkililer patlamanın nedeninin henüz kesin olarak belirlenmediğini duyurdu. Kimyasal sızıntının çevre üzerindeki etkilerine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.