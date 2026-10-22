Mutfak ve banyoda sık karşılaşılan lavabo tıkanıklığı, suyun giderek yavaş akmasına ve zamanla tamamen birikmesine neden olabiliyor. Bu sorunu çözmek için pahalı kimyasal ürünlere başvurmak ya da tesisatçı çağırmak her zaman ilk seçenek olmak zorunda değil. Evde bulunan bazı malzemeler, hafif tıkanıklıkların giderilmesine ve kötü kokuların azaltılmasına yardımcı olabiliyor.

Karbonat ve sirke karışımı nasıl uygulanır?

Lavabo giderlerinde zamanla biriken yağ, sabun kalıntıları ve diğer atıklar suyun akışını zorlaştırabiliyor. Karbonat ve sirke karışımı ise özellikle hafif birikintilerde denenebilecek ev tipi yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Uygulama için öncelikle lavaboda biriken suyu mümkün olduğunca boşaltın. Ardından gidere yarım su bardağı karbonat dökün ve üzerine yavaşça yarım su bardağı sirke ilave edin. İki malzeme temas ettiğinde köpürme meydana gelecektir.

Karışımı yaklaşık 10-15 dakika beklettikten sonra gideri bol suyla durulayabilirsiniz. Ancak bu yöntemin yoğun yağ birikintilerini veya katı cisimlerden kaynaklanan tıkanıklıkları açacağı garanti değildir.

Karbonat bulunmadığında tuz ve limon tuzu gibi malzemeler de akla gelen alternatifler arasında yer alıyor.

Tıkanıklığın tekrarlaması veya suyun hiç gitmemesi durumunda gider süzgecini temizlemek, uygun bir lavabo pompası kullanmak ya da sorunun kaynağına göre mekanik temizlik yaptırmak daha etkili olabilir.

Önemli uyarı: Kimyasal lavabo açıcıları sirke, karbonat veya başka temizlik ürünleriyle karıştırmayın. Bu tür karışımlar tehlikeli tepkimelere yol açabilir. Ayrıca kaynar su, özellikle plastik borulara ve bazı lavabo bağlantılarına zarar verebileceğinden tesisatın özellikleri bilinmiyorsa kullanılmamalıdır.