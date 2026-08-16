Marmara Denizi'nde Kınalıada açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı. İçinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından emniyete alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, teknede makine arızası nedeniyle sürüklendiği belirtildi. 10 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Kalamış Marina'ya çekildi.
Açıklamada, teknedeki 2 kişinin güvenliğinin sağlandığı ifade edildi. Olayla ilgili detaylar Kıyı Emniyeti tarafından paylaşıldı.