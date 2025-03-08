2007 yılında evine giren hırsız tarafından ateşli silah yaralanması ile 15 yaşında omurilik felçlisi oldu Kinem Kulbay. Aort damarı patlamış şekilde hastaneye götürüldüğünde iç kanama geçiriyordu. Doktorlar ‘Yaşaması mucize’ dedi ama Kinem hayata tutundu. Engelliydi, hayata küstü, evine kapandı. 17 yaşında İzmir’de antrenmanlara başlasa da bıraktı. Buca’daki tekerlekli basketbol antrenörünü görene kadar... Tek bir hayali vardı o da Fenerbahçe’nin Tekerlekli Basketbol Şubesi kurmasıydı. Hayali gerçeğe dönüştü. Kulübünden kendisine ev tutmasını istedi. Fenerbahçe bu isteği hemen kabul etti. Kendi kendine yaşamaya, hayatını tek

başına sürdürmeye başladı Kinem. Özgürleşmeyi, hayata tutunmayı, önyargıları yıkmayı basketbol ve Fenerbahçe ile başarmıştı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde engelleri nasıl aştığını SÖZCÜ’ye anlattı.

Spora başlamanız hayatınızda neleri değiştirdi, zorlukları nasıl aştınız?

Spora başlamak hayatımı tamamen değiştiren bir dönüm noktasıydı. Güvenim arttı, hayata bakış açım değişti. Özellikle engelli bireyler için spor yapma imkanlarının kısıtlı olması, antrenman şartlarının ideal olmaması gibi engellerle karşılaştım. Sabır, disiplin ve insanların desteğiyle bu zorlukları aştım.

Şu anda hayalinizi yaşıyorsunuz. Bu süreci anlatır mısınız?

Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe’de oynamak herkesin hayali. Benim spora başladığım yıllarda tekerlekli sandalye basketbol branşında Beşiktaş ve Galatasaray vardı, Fenerbahçe yoktu. Ben de olursa inşallah o takımda oynamanın hayalini kurdum, istedim mücadele ettim. Takımımızın kurulduğu yıl ilk transfer edilen kadın sporcu oldum. Bu arma için mücadele ediyor olmak benim için çok büyük bir gurur.

'ERKEKLERE MEYDAN OKUYORUM'

Erkek sporcularla birlikte mücadele etmenin zorlukları var mı?

Fiziksel olarak bazı farklar olabiliyor ama bunları aşmak benim için her zaman bir meydan okuma oldu. Oyun içinde rekabetin yüksek olduğu anlarda, fiziksel mücadelede bazen zorlandığım anlar olabiliyor. Ancak teknik beceri, strateji ve hız gibi unsurları ön plana çıkararak bu farkları kapatabiliyorum. Parkede hepimiz takımımız ve camiamız için var gücümüzle mücadele ediyoruz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı alabilir miyiz sizden?

8 Mart, kadınların toplumda, iş hayatında ve sporda eşit haklara sahip olabilmesi için verilen mücadelenin simgesidir. Kadınların her alanda daha görünür olduğu, hak ettiği değeri gördüğü bir dünya dileğiyle tüm kadınların bu özel gününü kutluyorum. Fenerbahçe, kadın sporculara verdiği destekle fark yaratan bir kulüp; dünyanın en büyük spor kulübü. Hem kadın sporcuların başarılarını teşvik ediyor hem de onların daha iyi şartlarda spor yapabilmesi için çaba harcıyor. Bu değerlerin içinde yer almak benim için çok özel.