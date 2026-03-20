Hayvan Hakları Savunucusu İbrahim Kaya’nın ihbarı üzerine İzmir'in Kınık ilçesinde metruk bir binada horoz dövüştürülerek kumar oynatıldığı tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 14 horoza el konulurken, organizatörler ve bazı şüpheliler gözaltına alındı. Ancak olayın ardından uygulanan cezalar ve hayvanların tekrar sahiplerine verilmesi tartışma yarattı.

BELGELEDİ, OPERASYON GELDİ; HOROZLAR YİNE SAHİPLERİNE VERİLDİ

Kaya, kendisine gelen ihbar üzerine Kınık’a giderek horoz dövüşlerinin yapıldığı alanı görüntülediğini ve kumar için para alışverişini belgelediğini belirtti. Bu görüntülerle birlikte ilçe emniyetine başvuran Kaya’nın ihbarı sonrası kolluk kuvvetleri hızla operasyon düzenledi. Operasyonda organizatör, mekân sahibi ve üç horoz sahibi gözaltına alınırken, dövüşü izleyen 112 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 11 bin 604 TL idari para cezası kesildi. Dövüştürülen 14 horoza ise el konuldu. Ancak sürecin ardından horozların yeniden sahiplerine iade edilmesi, hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti.

“BU SUÇ NEDEN HAFİFE ALINIYOR?”

Kaya, yasa dışı bahisle mücadelede farklı alanlarda daha ağır yaptırımlar uygulanırken, hayvanlara işkence edilerek oynanan kumara yalnızca idari para cezası verilmesini eleştirdi. Bu tür faaliyetlerin organize suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, faillerin daha ağır yaptırımlarla karşılaşması gerektiğini ifade etti. Söz konusu adrese daha önce de dört kez operasyon düzenlendiğini belirten Kaya, her seferinde hayvanların sahiplerine geri verildiğini söyledi. Bu durumun suçun tekrarlanmasına zemin hazırladığını dile getiren Kaya, caydırıcı cezaların uygulanmamasının organizasyonları teşvik ettiğini kaydetti.

“YENİ DÖVÜŞ İÇİN TARİH VERİLDİ”

Kaya, aynı grubun 22 Mart 2026 Pazar günü yeniden horoz dövüşü organize edeceğine dair ihbar aldıklarını da açıkladı. Yetkililere çağrıda bulunan Kaya, hayvanlara yönelik şiddet içeren bu tür organizasyonlara karşı daha etkin ve kalıcı önlemler alınması gerektiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı’na da seslenen Kaya, hayvanlara işkence eden kişilerin hayvan sahiplenmesinin yasaklanması gerektiğini belirtti. En yaygın şiddet biçimlerinden birinin horoz ve köpek dövüşleri olduğunu ifade eden Kaya, bu yapıların organize suç örgütü olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Kaya, “Yaşamı savunanlar olarak bu çetelerle mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.