Vatandaş AKP'nin kötü ekonomi yönetiminin faturasını dar gelirler ve emekliler ödüyor. Siyaset erken seçim baskın seçim tartışması yaparken büyük bir tehlike emeklinin kapısını çalmayı bekliyor.

SÖZCÜ TV Hafta Sonu Ana Haber sunucusu Ekrem Açıkel, emekliyi bekleyen tehlikeyi canlı yayında anlattı.

KIPRKIMIZI ALARM

"- Ev genci sayısı 4 milyonu geçti. Yani 15-24 yaş arası ne okuyor ne de çalışıyor. Çalışan emekli sayısı 2 milyon 200 Bini aştı. Yani 45-60 yaş arasına geçinemiyor ve çalışmak zorunda."

ESERİNİZLE ÖVÜNÜN

"- Türkiye'de 12 milyon 309 Bin kişi emekli aylığı alıyor. En az 2 milyon 234 Bin emekli çalışmayı sürdürüyor. Son 4 yılda ise çalışan emekli sayısı yüzde 136 arttı. Masal anlatıyorlar."

YAKLAŞAN TEHLİKE

"- Bakın Türkiye'de şirketler çok ciddi küçülme kararı almış durumda. Çünkü piyasada para dönmüyor ve bir çok şirket siftahsız kapatıyor. Cirolar da düştü. Şirketler küçülürken önceliği emekli çalışanlara vermeye başladı. Ünlü medya gruplarında "emekli çalışan kalmayacak" deniyor. Bosch Bursa'da önce 300 EYT'li işten çıkartıldı sırada 1200 kişi var.

- Gencim evinde, ne okuyor ne de çalışıyor. 12 Milyonu aşkın emekli, 2 milyonun üzerindeki emekli çalışmak zorunda. Ne yaman çelişki. Gençler iş bulamıyor, emekli ise ömrünün baharında bir "Oh" çekemiyor. Bu ne yaman çelişki böyle."