Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sabah saatlerinde bir kır restoranında yangın meydana geldi. Tesisin ormanlık alana yakın bir konumda bulunması nedeniyle ekipler alevlerin yayılmasını önlemek için zamanla yarıştı. Müdahale çalışmalarının ardından söndürülen yangında büyük çapta hasar oluştu.

ALEVLERİN ORMANLIK ALANA SIÇRAMASI ENGELLENDİ

Yangın, Tosya ilçesi Karşıyaka Mahallesi Gökyer mevkisinde faaliyet gösteren bir kır restoranında sabah saatlerinde başladı. Yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri yönlendirildi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, işletmenin çevresindeki ormanlık alanı korumak ve alevlerin ağaçlara sıçramasını engellemek adına yoğun bir çalışma yürüttü.

TESİSTE BÜYÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren koordineli müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bildirilmediği olayda, kır restoranı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.