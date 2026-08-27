Hatay’ın Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde iş yeri kirası nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan H.K. ve C.C.K. ile A.K. ve C.K. arasında tartışma çıktı.
BİRBİRLERİNE SOPALARLA SALDIRDILAR
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTTİLER
Kavgada yaralanan 2 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Taraflar polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.