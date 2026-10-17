Mardin'in Midyat ilçesinde Nihat Bilgiç'in (46) kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 14 bıçak darbesiyle öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya girerken, tutuklu sanık Aziz Bilgiç (27), amcasını bıçakladığını kabul ederek, “Kaç bıçak darbesi vurduğumu, neresine bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum” dedi.

Olay, 7 Mayıs'ta Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Nihat Bilgiç, vekili olduğu iş yerinin kirasını almak için ağabeyi Halil Bilgiç'in (58) dükkanına gitti. Taraflar arasında başlayan tartışma, Halil Bilgiç'in oğulları Ali (35) ve Aziz'in de gelmesiyle bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaralanan Nihat Bilgiç, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Halil Bilgiç ve iki oğlu hakkında, Midyat Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin ardından “nitelikli kasten öldürme” suçundan dava açıldı. İkinci duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve Nihat Bilgiç'in yakınları katıldı.

“BABAMA BİR ŞEY OLACAĞINDAN KORKTUM”

Aziz Bilgiç, savunmasında babasına zarar verileceğinden korktuğunu ve amcasının kendisine ağır küfürler ettiğini öne sürdü. İş yerinde yemek hazırlamak için kullandığı bıçağı cebinde unuttuğunu savunan Bilgiç, amcasının üzerine koşarken bıçağı fark edip eline aldığını söyledi.

Öldürme amacı olmadığını savunan Aziz Bilgiç, “Amacım öldürmek değildi, ilk darbeyi omzuna vurdum. Bıçağın uç kısmından tuttuğum için elimi kestim. Kaç bıçak darbesi vurduğumu, neresine bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum. Babama bir şey olacağından korktum. Olaydan dolayı çok pişmanım, keşke ben ölseydim” dedi.

BABA VE DİĞER OĞLU SUÇLAMAYI REDDETTİ

Halil Bilgiç ise kardeşinin kendisine küfrettiğini, boğazına elini attığını ve yumruk vurduğunu iddia etti. Oğlunun bıçak kullanacağını bilmediğini söyleyen Bilgiç, gözlüğünün arbede sırasında yere düştüğünü, gözlüğünü almaya çalışırken kan gördüğünü ve kardeşinin bıçaklandığını o sırada fark ettiğini savundu.

Kardeşiyle aralarında husumet bulunmadığını belirten Halil Bilgiç, görüntü inceleme tutanağının okunmasının ardından da amacının tarafları ayırmak olduğunu ileri sürdü. Suçlamayı kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

Ali Bilgiç de tartışmayı ayırmak için olay yerine gittiğini, amcasına vurmadığını savundu. Babasının hastalığı nedeniyle zarar görmesinden korktuğunu söyleyen Bilgiç, amcasının elini arkasına atıp parlak bir cisim çıkardığını, ancak bunun ne olduğunu göremediğini iddia etti. Bilgiç, “Aziz’in yanında bıçak olduğunu bilmiyordum, bilsem engel olurdum. Hiçbir suçum yoktur, tüm amacım ayırmaktı” dedi.

ÜÇ SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Nihat ve Halil Bilgiç'in kız kardeşi Nurcan Bilgiç, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Sanık avukatları, müvekkillerinin öldürme kastıyla hareket etmediğini ve olayın aniden geliştiğini savunarak beraat ve tahliye talep etti. Şikayetçi avukatları ise kamera görüntüleri ile diğer delillere işaret ederek tutuklulukların devamını istedi.

Mahkeme heyeti; kamera görüntüleri, tanık beyanları, tutanaklar, ölü muayene raporu ve sanık savunmalarını değerlendirerek üç sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kamera görüntülerinin bilirkişi incelemesinden dönmesinin beklenmesine ve kriminal laboratuvardan istenen raporun dosyaya ulaşmasının takip edilmesine hükmedildi.

İki tanık hakkında zorla getirme emri düzenleyen mahkeme, duruşmayı 14 Aralık'a erteledi.

KIZ KARDEŞİNDEN ADALET ÇAĞRISI

Duruşmanın ardından açıklama yapan Nihat Bilgiç'in kız kardeşi Aynur Bilgiç, ağabeyinin öldürülmesinden üç sanığı sorumlu tuttu ve cezalandırılmalarını istedi. Bilgiç, “Devletin bu olay üstünde durmasını, yapılan ortak suçun cezasız kalmamasını istiyoruz” diyerek adalet çağrısında bulundu.