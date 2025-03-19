Kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri için beyanname verme süreci hızla yaklaşırken, süreçle ilgili vatandaşların araştırmaları devam ediyor.

2024 yılı itibarıyla konut sahiplerinin yıllık 33 bin TL, iş yeri sahiplerinin ise 230 bin TL'nin üzerindeki kira gelirleri, gelir vergisine tabi olacak.

İSTİSNA TUTARININ ALTINDA OLANLAR BEYANNAMEDEN MUAF TUTULACAK

İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname verme yükümlülüğünden muaf tutulacak. Bu yazımızda, kira gelir beyannamesinin son tarihi ve sürecin nasıl işleyeceği hakkında detaylı bilgiler sunacağız.

BEYANNAME SÜRESİ VE SON TARİH

Kira gelir beyannamesi başvuruları 1 Mart'ta başlamış olup, son başvuru tarihi 2 Nisan olarak belirlenmiştir.

Ancak, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinin resmi tatillere denk gelmesi nedeniyle, mülk sahiplerinin beyanname verme süresi 2 Nisan'a kadar uzamaktadır. Beyannamenin süresi içinde verilmemesi durumunda, özel usulsüzlük cezası uygulanacak ve verginin süresinde ödenmemesi halinde vergi ziyaı cezası alınacaktır. Bu nedenle, beyanname verme işlemlerinin zamanında yapılması büyük önem taşımaktadır.

BEYANNAME NEREDEN DOLDURULACAK?

Kira geliri elde eden mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi olan "gib.gov.tr" üzerinden "Hazır Beyanname Sistemi"ni kullanarak beyanname doldurabilirler. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden de bu sisteme erişilebilir. Beyannameyi doldurduktan sonra, tahakkuk eden vergi ödemesi için birkaç farklı seçenek bulunmaktadır.

VERGİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Tahakkuk eden vergi, Dijital Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankaların internet bankacılığı aracılığıyla ödenebilir. Ayrıca, vergi ödemeleri banka kartı, kredi kartı, banka havalesi veya yabancı banka kartlarıyla da yapılabilir. Ödemeler, vergi tahsiline yetkili bankalar ve vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ya da PTT şubelerinden de gerçekleştirilebilir.

Kira gelir beyannamesinin doğru ve zamanında verilmesi, mülk sahiplerinin vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri açısından büyük önem taşır.