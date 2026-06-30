Türkiye'de konut piyasasında son yıllarda dikkat çekici bir dönüşüm yaşanıyor. Bir dönem geniş aile yaşamına uygun büyük metrekareli konutlar ön plandayken, günümüzde daha kompakt ve ekonomik yaşam alanları tercih edilmeye başlandı.

DEĞİŞİMİN ARKASINDA AİLE YAPISI DA VAR

Uzmanlara göre bu değişimin arkasında aile yapısındaki dönüşüm önemli rol oynuyor. Ortalama hane halkı büyüklüğünün giderek azalması, yalnız yaşayan bireylerin sayısındaki artış ve evlilik yaşının yükselmesi, küçük dairelere yönelik talebi hızlandırıyor.

Ekonomik faktörler de bu eğilimi destekliyor. Yükselen konut fiyatlarının yanı sıra aidat, enerji tüketimi ve bakım giderleri gibi maliyetler, hem ev satın almak isteyenleri hem de kiracıları daha küçük ve yönetilebilir yaşam alanlarına yöneltiyor.

1+1 DAİRELER ARTIYOR

Bu değişim, yeni konut projelerine de yansımış durumda. Son dönemde geliştirilen projelerde 1+1 ve 2+1 dairelerin sayısı artarken, 3+1 ve daha büyük konutların payı giderek azalıyor. Özellikle büyükşehirlerdeki projelerde küçük metrekareli daireler daha fazla yer buluyor.

Yatırım açısından değerlendirildiğinde ise küçük daireler önemli avantajlar sunuyor. Daha düşük satın alma maliyeti, daha geniş kiracı kitlesine hitap etmesi ve kısa sürede kiraya verilebilmesi, yatırımcıların bu segmentte yoğunlaşmasına neden oluyor.

Türkiye genelindeki satılık konut ilanlarının yaklaşık yarısını artık 1+0, 1+1 ve 2+1 daireler oluşturuyor. Böylece piyasadaki her iki satılık konuttan biri küçük metrekareli konut kategorisinde yer alıyor.

1+1 DAİRELERDE EN YÜKSEK KİRA GETİRİSİ

Endeksa verilerine göre, konut satışlarının en yüksek olduğu büyükşehirlerde 1+1 dairelerin yıllık kira getirisi yüzde 12 seviyesine kadar yükselerek son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı. En yüksek kira getirisine sahip ilk 10 büyükşehir şöyle sıralandı:

Şanlıurfa %12,09

Gaziantep %11,97

Kayseri %11,84

Diyarbakır %11,08

Mardin %10,38

Adana %10,33

Konya %10,27

Hatay %10,27

Malatya %10,26

Erzurum %10,00