Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını paylaşmasıyla birlikte, Haziran 2025 dönemi için uygulanacak kira artış oranı da netlik kazandı.

Geçtiğimiz yıl sona eren yüzde 25'lik zam sınırı sonrası yeniden 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınarak belirlenen zam oranı, bu ay yüzde 45,80 olarak hesaplandı.

ENFLASYONA GÖRE ZAM DÖNEMİ BAŞLADI

Pandemi sürecinde kiralardaki fahiş artışların önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen yüzde 25’lik kira artış tavanı uygulaması, 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erdi.

Bu tarihten itibaren kira zamları, yeniden 12 aylık ortalama enflasyon oranına göre yapılmaya başlandı. TÜİK’in bugün açıkladığı verilere göre, Mayıs 2025 itibarıyla 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 45,80 olarak belirlendi. Bu oran, konut kiralarında yapılabilecek azami zam sınırını da belirlemiş oldu.

KİM NE KADAR ÖDEYECEK?

Yeni zam oranı doğrultusunda ev sahipleri kiraya en fazla yüzde 45,80 oranında artış yapabilecek. İşte çeşitli kira tutarları için zamlı kira bedelleri:

Kira: 10.000 TL → Yeni Tutar: 14.580 TL

Kira: 12.000 TL → Yeni Tutar: 17.496 TL

Kira: 14.000 TL → Yeni Tutar: 20.412 TL

Kira: 16.000 TL → Yeni Tutar: 23.328 TL

Kira: 18.000 TL → Yeni Tutar: 26.244 TL

Kira: 20.000 TL → Yeni Tutar: 29.160 TL

Kira: 25.000 TL → Yeni Tutar: 36.450 TL

Kira: 30.000 TL → Yeni Tutar: 43.740 TL

Kira: 35.000 TL → Yeni Tutar: 51.030 TL

Kira: 40.000 TL → Yeni Tutar: 58.320 TL

KİRACILAR İÇİN BÜTÇE PLANI DÖNEMİ

Yüzde 25’lik sınırın kalkmasıyla birlikte kira artış oranlarının yeniden enflasyona bağlanması, hem kiracıların hem de ev sahiplerinin dikkatle takip ettiği bir gelişme oldu.

Haziran ayındaki yüzde 45,80’lik oran, piyasada ciddi bir fark yaratırken, yeni dönemde tarafların anlaşma sürecinde bu orana göre hareket etmeleri bekleniyor.

Kiracıların bütçelerini gözden geçirmesi ve ev sahiplerinin hukuki sınırları aşmadan artış yapması önem taşıyor.