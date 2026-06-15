İtalya'nın Toskana bölgesinde bulunan villa ve tarihi evlerde, mülk bakımı karşılığında ücretsiz konaklama imkanı sağlayan küresel "ev bakıcılığı" (house sitting) sistemi uygulamaya girdi. Bu sistemle birlikte katılımcılar kira maliyeti ödemeden lüks konutlarda yaşama hakkı elde ediyor.

Romanya gazetesi Cotidianul'un aktardığı bilgilere göre, program kapsamında konaklayan kişilerin mülk sahiplerinin yokluğunda evin genel bakımıyla ilgilenmesi gerekiyor. Ev sahipleriyle yapılan anlaşmalar doğrultusunda bahçe bakımı, evcil hayvanların gözetimi ve küçük ev işlerinin eksiksiz yerine getirilmesi zorunlu şartlar arasında yer alıyor. Ev sahipleri uzun süre uzakta olduğunda veya mülkü sadece hafta sonları kullandığında bu sorumluluklar tamamen katılımcıya devrediliyor.

BÜYÜK YATIRIM GEREKTİRMİYOR

Bu yöntem, İtalya'da daha önce uygulanan sembolik fiyata terk edilmiş ev satın alma ve sonrasında yüksek bütçeli yenileme projeleri yapma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Herhangi bir büyük finansal yatırım gerektirmeyen sistem, büyük şehirlerin yoğunluğundan uzaklaşmak ve bütçe tasarrufu sağlamak isteyenlere hitap ediyor. Mülk sahipleri ise yokluklarında evlerinin güvenliğini ve bakımını ücretsiz sağlamış oluyor.

TEKLİFE ŞÜPHEYLE YAKLAŞANLAR DA VAR

Yeni konaklama modeli kamuoyunda farklı tepkilere yol açıyor. Süreci olumlu karşılayıp başvuru şartlarını araştıranların yanı sıra, ev ve hayvan bakımının aslında ücretsiz bir tam zamanlı işe dönüşebileceğini savunan şüpheciler de bulunuyor. Ayrıca, bu tür tekliflerin herkese açık olmadığı ve kriterlerin sıkı olması nedeniyle Avrupa Birliği vatandaşlarının bile reddedilebileceği belirtiliyor.