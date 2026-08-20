Brezilya’nın Osasco kentinde 1990'lı yıllarda kontrolden çıkan konut krizi, ezber bozan bir halk dayanışmasına sahne oldu. Yüksek ev fiyatları ve imkansızlıklar karşısında çaresiz kalan dar gelirli aileler, müteahhitleri tamamen devre dışı bırakıp güçlerini birleştirdi. Osasco Konut Derneği (COPROMO) çatısı altında toplanan geleceğin ev sahipleri, belediyenin tahsis ettiği 54 bin metrekarelik dev arazide kollarını sıvayarak doğrudan şantiyeye indi.

MÜTEAHHİTLERE TAŞ ÇIKARAN YÖNTEM

Mimar, mühendis ve sosyal hizmet uzmanlarının teknik rehberliğinde ilerleyen projede, inşaat tecrübesi olmayan mahalleliler için pratik bir teknik tercih edildi. Taşıyıcı seramik bloklarla duvarları yükselten aileler, maliyetleri düşürmek adına görülmemiş bir yönteme imza attı. Dışarıdan satın alması son derece pahalı olan metal merdivenleri temin edemeyince, çözümü şantiyenin ortasına kendi demir atölyelerini kurmakta buldular.

6 YIL BOYUNCA UĞRAŞTILAR

Kendi elleriyle ürettikleri sağlam metal merdivenler, sadece katlar arası geçişi sağlamakla kalmadı. İnşaat süreci boyunca iş güvenliğini artıran ve malzeme taşımayı kolaylaştıran birer iskele görevi de gördü. Ailelerin kendi birikimleri ve aşamalı olarak sağlanan eyalet fonlarıyla yürütülen bu kolektif mücadele, tam 6 yıl boyunca aralıksız devam etti.

KİRA ÖDEMEKTEN BIKINCA 1000 DAİRELİK DEV MAHALLE YAPTILAR

1992’den 1998 yılına kadar süren amansız emeğin sonunda ortaya parmak ısırtan bir tablo çıktı. Proje tamamlandığında; 5 katlı 50 bloktan oluşan, her biri 54 metrekarelik 2 odalı tam 1000 dairelik devasa bir yaşam alanı yükseldi. Çevresine inşa edilen okul, hastane ve sağlık merkezleriyle kısa sürede kendi kendine yeten bir mahalleye dönüşen bu yerleşke, bugün sermayeye meydan okuyan en büyük halk başarısı olarak parıldıyor.