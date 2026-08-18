Küresel çapta tırmanan barınma krizi, insanları ezber bozan yöntemlere yöneltiyor. TikTok'ta "ellaonwheels_0" kullanıcı adıyla içerik üreten Janet Colby, fahiş ev kiralarına tepki olarak otomobilini minik bir eve çevirdi. 2024 yılının sonlarından itibaren elektrikli aracıyla ilgili videolar paylaşmaya başlayan genç kadın, kısa sürede dijital dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

KİRA VERMEMEK İÇİN ARACINI DAİREYE ÇEVİRDİ

Ailesi ve kendisi için sıcak bir yuva ortamı yaratmayı hedeflediğini söyleyen Colby, üç tekerlekli minik aracının iç tasarımıyla görenleri şaşkına çevirdi. Küçük alanı pembe tüylü yastıklar, şık desenli perdeler ve film geceleri için taşınabilir bir projektörle donatan genç kadın, adeta yürüyen bir stüdyo daire inşa etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntüler sosyal medyada gündemin ilk sırasına oturdu. Kullanıcıların bir kısmı tasarımı büyüleyici bulup "Kesinlikle ben de böyle bir şey istiyorum" yorumunda bulunurken, bir kesim ise güvenlik endişelerini dile getirdi. Aracın boyutlarına dikkat çeken binlerce kişi ise "O küçük alana hepsi nasıl sığdı?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.