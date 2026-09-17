ABD'de 19. yüzyıldan kalma bir deniz fenerinde ücretsiz yaşama fırsatı ortaya çıktı. Burnt Adası'ndaki tarihi fener, yaz aylarında adada yaşamak ve bakımını üstlenmek isteyen iki gönüllü arıyor.

Boothbay Limanı'nın 1 mil açığında yer alan Burnt Adası'na yalnızca tekne veya kano ile ulaşılıyor. Ada, yılın büyük bölümünde sessiz ve sakin bir yaşam sunuyor.

ADADA YAŞAYACAK İKİ GÖNÜLLÜ ARANIYOR

Yapılan duyuruya göre, çiftler, arkadaşlar veya kardeşler gibi iki kişilik gruplar başvurabiliyor. Seçilen gönüllüler, fener bekçisi evinin en üst katındaki özel odalarda ücretsiz olarak konaklayacak.

GÖNÜLLÜLERİN YAPMASI GEREKENLER

Adada yaşam sadece dinlenmekle sınırlı değil. Gönüllülerin, adaya gelen ziyaretçilere rehberlik etmesi, turlar düzenlemesi ve bölgenin denizcilik tarihini anlatması bekleniyor.

Ayrıca çim biçmek, bahçe bakımı yapmak ve tarihi alanın düzenini korumak da gönüllülerin sorumlulukları arasında yer alıyor.

Başvuru yapacak kişilerin stresli durumlarda sakin kalabilmesi, insanlarla kolay iletişim kurabilmesi ve deniz ortamına ilgi duyması gerekiyor. Gönüllülere, süreç başlamadan önce CPR ve ilk yardım eğitimi verilecek.

200 YILLIK TARİHİ MİRAS

Burnt Island Deniz Feneri, ilk kez 1821 yılında fener bekçisi Joshua B. Cushing tarafından yakılan lambalarla hizmete girdi. 1988 yılına kadar aktif olarak kullanılan fener, günümüzde Ulusal Tarihi Yerler Sicili'nde yer alıyor.

Bugün ada, tarihi ve turistik bir eğitim merkezi olarak kullanılıyor. Yılın ilk aylarında başvurular alınacak, seçilen gönüllüler ise haziran-ekim ayları arasında adada yaşayacak.

Adada sigara içmek kesinlikle yasak.